Ведущий CNN съел кусок человеческого мозга: видео

Ведущий американского телеканала CNN Реза Аслан снял скандальный репортаж, находясь в гостях у представителей индийской секты агхори, практикующей ритуальный каннибализм.
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Сектанты-каннибалы угостили журналиста CNN кусочком жареного человеческого мозга. После того как Аслан прожевал и проглотил угощение, каннибалы налили в череп умершего соплеменника алкоголь, который журналист выпил.
До поедания мозга Аслан разрешил каннибалам вымазать его лицо человеческим прахом, передает Вести.Ru.
На своей странице в Facebоok журналист написал, что по вкусу мозг напомнил ему древесный уголь.
Реза Аслан, журналист CNN: «Хочешь знать, какой на вкус мозг мертвого человека? Древесный уголь. Они его сожгли!»
На родине журналиста в США и в Индии эпизод спровоцировал громкий скандал. Аслана раскритиковали за «очернение образа индуизма», хотя он в своем репортаже отмечал, что секта агхори считается у индуистов маргинальной.
До поедания мозга Аслан разрешил каннибалам вымазать его лицо человеческим прахом, передает Вести.Ru.
DailyMail: CNN presenter Reza Aslan sparks backlash after he eats HUMAN BRAIN while filming— MD. Nur Alam (@SinigdhoSakal) 9 марта 2017 г.
… pic.twitter.com/iUdhA18KYU
На своей странице в Facebоok журналист написал, что по вкусу мозг напомнил ему древесный уголь.
Реза Аслан, журналист CNN: «Хочешь знать, какой на вкус мозг мертвого человека? Древесный уголь. Они его сожгли!»
На родине журналиста в США и в Индии эпизод спровоцировал громкий скандал. Аслана раскритиковали за «очернение образа индуизма», хотя он в своем репортаже отмечал, что секта агхори считается у индуистов маргинальной.
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