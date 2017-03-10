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  • 10.03, 16:13

Ведущий CNN съел кусок человеческого мозга: видео

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Ведущий CNN съел кусок человеческого мозга: видео

Ведущий CNN съел кусок человеческого мозга: видео

Ведущий CNN съел кусок человеческого мозга: видео

Ведущий американского телеканала CNN Реза Аслан снял скандальный репортаж, находясь в гостях у представителей индийской секты агхори, практикующей ритуальный каннибализм.

Сектанты-каннибалы угостили журналиста CNN кусочком жареного человеческого мозга. После того как Аслан прожевал и проглотил угощение, каннибалы налили в череп умершего соплеменника алкоголь, который журналист выпил.

До поедания мозга Аслан разрешил каннибалам вымазать его лицо человеческим прахом, передает Вести.Ru.



На своей странице в Facebоok журналист написал, что по вкусу мозг напомнил ему древесный уголь.

Реза Аслан, журналист CNN: «Хочешь знать, какой на вкус мозг мертвого человека? Древесный уголь. Они его сожгли!»

На родине журналиста в США и в Индии эпизод спровоцировал громкий скандал. Аслана раскритиковали за «очернение образа индуизма», хотя он в своем репортаже отмечал, что секта агхори считается у индуистов маргинальной.

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