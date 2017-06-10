СМИ: Трамп планирует встречу с Путиным в июле

Дональд Трамп рассчитывает встретиться с Владимиром Путиным во время поездки по Европе, сообщают американские СМИ.
Представитель Белого дома сообщил Bloomberg, что президент США Дональд Трамп рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время июльской поездки по Европе.
Однако источник РИА Новости в администрации американского президента отметил, что решение о встрече президентов на полях G20 в Гамбурге еще не принято. «Мы еще не закончили работу над графиком и не приняли пока подобного решения», — сказал он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что, возможно, встреча президентов России и США пройдет на полях саммита G20 в Гамбурге. Однако он подчеркнул, что встреча пока не готовится, и конкретики о ней нет.
Также сегодня стало известно, что Дональд Трамп перед саммитом G20 посетит Польшу. В ходе визита, как отметили в Белом доме, американский лидер намерен выступить с «большой речью».
Однако источник РИА Новости в администрации американского президента отметил, что решение о встрече президентов на полях G20 в Гамбурге еще не принято. «Мы еще не закончили работу над графиком и не приняли пока подобного решения», — сказал он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что, возможно, встреча президентов России и США пройдет на полях саммита G20 в Гамбурге. Однако он подчеркнул, что встреча пока не готовится, и конкретики о ней нет.
Также сегодня стало известно, что Дональд Трамп перед саммитом G20 посетит Польшу. В ходе визита, как отметили в Белом доме, американский лидер намерен выступить с «большой речью».
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