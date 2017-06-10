Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 10.06, 03:12

    СМИ: Трамп планирует встречу с Путиным в июле

    комментировать

    СМИ: Трамп планирует встречу с Путиным в июле

    СМИ: Трамп планирует встречу с Путиным в июле

    Дональд Трамп рассчитывает встретиться с Владимиром Путиным во время поездки по Европе, сообщают американские СМИ.

    Представитель Белого дома сообщил Bloomberg, что президент США Дональд Трамп рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время июльской поездки по Европе.

    Однако источник РИА Новости в администрации американского президента отметил, что решение о встрече президентов на полях G20 в Гамбурге еще не принято. «Мы еще не закончили работу над графиком и не приняли пока подобного решения», — сказал он.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что, возможно, встреча президентов России и США пройдет на полях саммита G20 в Гамбурге. Однако он подчеркнул, что встреча пока не готовится, и конкретики о ней нет.

    Также сегодня стало известно, что Дональд Трамп перед саммитом G20 посетит Польшу. В ходе визита, как отметили в Белом доме, американский лидер намерен выступить с «большой речью».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru