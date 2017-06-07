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  • 07.06, 11:39

    В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и Трампа

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    В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и Трампа

    В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и Трампа

    Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться на саммите стран «большой двадцатки» в Гамбурге. Однако ее дата пока не согласована.

    Об этом газете «Известия» рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков: «В Гамбурге — да, может, но даты нет».

    При этом Песков добавил, что встреча президентов двух стран скорее всего пройдет без заявлений для прессы. По словам пресс-секретаря российского президента, пока в планах «только встреча», заявлений для представителей СМИ по ее итогам делать не планируется.

    Ранее о возможной встрече Путина и Трампа в Гамбурге на полях саммита «большой двадцатки» заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Саммит G20 запланирован на 7–8 июля.


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