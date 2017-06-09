Россия показала ледокольный флот и арктические айсберги на выставке в Астане

Сегодня на саммите Шанхайской организации сотрудничества была открыта новая страница. Ее полноправными членами стали Индия и Пакистан. С их присоединением общая численность населения стран, входящих в организацию, превысила три миллиарда человек.
Традиционное рукопожатие у флагов вызывает некоторую церемониальную заминку — Путин и хозяин саммита Назарбаев начинают общаться еще до заседания. Но благожелательная атмосфера не должна вводить в заблуждение. Пожалуй, не было сегодня в Астане лидера, который бы не говорил о необходимости защищать и защищаться, имея в виду и внешние границы, и угрозу внутри страны.
На закрытой части заседания Владимир Путин напомнил: запрещенная у нас ИГИЛ готовится к атакам и в странах Центральной Азии, и в Южных регионах России. А потому противостоять террору можно только вместе, опираясь на международное право.
Председательствующий в ШОС Назарбаев без устали называл саммит историческим. Шестерка государств-участников становится восьмеркой — теперь вместе с Индией и Пакистаном. С этого дня ШОС объединяет три миллиарда человек и треть мировой экономики. Процесс расширения был долгим — о его начале было объявлено еще два года назад в Уфе.
После общения с пакистанским премьером у Путина встретился с президентом Монголии, а к вечеру все лидеры собрались уже на окраине города. Здесь, почти на 200 гектарах земли раскинулся огромный выставочный комплекс, построенный специально под всемирную выставку. ЭКСПО-2017 рассказывает об энергии будущего.
У России — один из самых больших павильонов, погружающий в арктическую среду. Здесь можно увидеть и макеты кораблей атомного ледокольного флота, и полноценную ледяную глыба, позволяющую почувствовать северные холода, передает корреспондент НТВ Иван Трушкин.
На закрытой части заседания Владимир Путин напомнил: запрещенная у нас ИГИЛ готовится к атакам и в странах Центральной Азии, и в Южных регионах России. А потому противостоять террору можно только вместе, опираясь на международное право.
Председательствующий в ШОС Назарбаев без устали называл саммит историческим. Шестерка государств-участников становится восьмеркой — теперь вместе с Индией и Пакистаном. С этого дня ШОС объединяет три миллиарда человек и треть мировой экономики. Процесс расширения был долгим — о его начале было объявлено еще два года назад в Уфе.
После общения с пакистанским премьером у Путина встретился с президентом Монголии, а к вечеру все лидеры собрались уже на окраине города. Здесь, почти на 200 гектарах земли раскинулся огромный выставочный комплекс, построенный специально под всемирную выставку. ЭКСПО-2017 рассказывает об энергии будущего.
У России — один из самых больших павильонов, погружающий в арктическую среду. Здесь можно увидеть и макеты кораблей атомного ледокольного флота, и полноценную ледяную глыба, позволяющую почувствовать северные холода, передает корреспондент НТВ Иван Трушкин.
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