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  • 09.06, 12:04
    После вступления Индии и Пакистана ШОС объединит треть населения Земли. Астана, Казахстан, Путин, ШОС. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    После вступления Индии и Пакистана ШОС объединит треть населения Земли

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    После вступления Индии и Пакистана ШОС объединит треть населения Земли

    После вступления Индии и Пакистана ШОС объединит треть населения Земли

      Во Дворце независимости лидеры стран — членов ШОС проводят переговоры в узком составе. В союз, помимо России и Казахстана, входят Китай, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия.

      На этом саммите в организацию впервые официально примут еще два государства — Индию и Пакистан. Таким образом, ШОС объединит треть населения Земли. Как подчеркнул Владимир Путин, Россия с самого начала поддерживала вступление новых стран. Сегодня также рассмотрят заявку Ирана.

      Российский президент отметил и антитеррористическую работу организации. По словам Путина, странам ШОС удалось добиться высокого уровня взаимодействия, чего нельзя сказать о других международных партнерах.

      Также сегодня состоится заседание в расширенном составе с участием наблюдателей. В Астану традиционно пригласили и глав международных организаций. Как ожидается, по итогам переговоров подпишут больше 10 совместных документов.

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