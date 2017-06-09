После вступления Индии и Пакистана ШОС объединит треть населения Земли

Во Дворце независимости лидеры стран — членов ШОС проводят переговоры в узком составе. В союз, помимо России и Казахстана, входят Китай, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия.
На этом саммите в организацию впервые официально примут еще два государства — Индию и Пакистан. Таким образом, ШОС объединит треть населения Земли. Как подчеркнул Владимир Путин, Россия с самого начала поддерживала вступление новых стран. Сегодня также рассмотрят заявку Ирана.
Российский президент отметил и антитеррористическую работу организации. По словам Путина, странам ШОС удалось добиться высокого уровня взаимодействия, чего нельзя сказать о других международных партнерах.
Российский президент отметил и антитеррористическую работу организации. По словам Путина, странам ШОС удалось добиться высокого уровня взаимодействия, чего нельзя сказать о других международных партнерах.
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