Свидетели
ТВ-Эфир
Свидетели
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 09.06, 18:08

    Санкции против РФ и Украины из-за «Евровидения» могут принять на следующей неделе

    комментировать

    Санкции против РФ и Украины из-за «Евровидения» могут принять на следующей неделе

    Санкции против РФ и Украины <nobr>из-за</nobr> «Евровидения» могут принять на следующей неделе

    Руководящий комитет «Евровидения» на следующей неделе планирует рассмотреть вопрос о наказаниях России и Украины за нарушение правил конкурса.

    Как сообщили ТАСС в женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза (ЕВС), все решится в ходе обсуждения итогов «Евровидения-2017». По словам представителя ЕВС Дэвида Гудмана, вопрос санций поднимут, если обнаружится, что какая-либо из стран нарушила регламент конкурса.

    Дэвид Гудман, представитель ЕВС: «Согласно нормальной процедуре, если обнаружится, что какой-либо из вещателей нарушил правила состязания, это будет рассмотрено референтной группой, являющейся руководящим комитетом конкурса, где будет принято решение, нужно ли принять дальнейшие шаги».

    Напомним, вопрос о санкциях возник после того, как Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны российской конкурсантке Юлии Самойловой. В ответ российский Первый канал отказаться от трансляции конкурса.

    Ранее председатель референтной группы Франк-Дитер Фрайлинг заявил, что Киев нарушил регламент «Евровидения», не обеспечив участие всех конкурсантов. Москва же, по словам Фрайлинга, отказалась от участия в различных обязательных встречах в Киеве, что тоже расценивается как нарушение устава.

    Фрайлинг выразил уверенность в том, что Россию и Украину накажут, открытым остается лишь вопрос о том, насколько жесткие меры будут приняты. Речь может идти о штрафе, лишении спонсорского финансирования или отстранении от участия в «Евровидении» сроком до трех лет.

    Новости по теме

    Евровидение-2017

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru