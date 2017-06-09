Санкции против РФ и Украины из-за «Евровидения» могут принять на следующей неделе

Руководящий комитет «Евровидения» на следующей неделе планирует рассмотреть вопрос о наказаниях России и Украины за нарушение правил конкурса.
Как сообщили ТАСС в женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза (ЕВС), все решится в ходе обсуждения итогов «Евровидения-2017». По словам представителя ЕВС Дэвида Гудмана, вопрос санций поднимут, если обнаружится, что какая-либо из стран нарушила регламент конкурса.
Дэвид Гудман, представитель ЕВС: «Согласно нормальной процедуре, если обнаружится, что какой-либо из вещателей нарушил правила состязания, это будет рассмотрено референтной группой, являющейся руководящим комитетом конкурса, где будет принято решение, нужно ли принять дальнейшие шаги».
Напомним, вопрос о санкциях возник после того, как Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны российской конкурсантке Юлии Самойловой. В ответ российский Первый канал отказаться от трансляции конкурса.
Киев нарушил регламент «Евровидения», не обеспечив участие всех конкурсантов. Москва же, по словам Фрайлинга, отказалась от участия в различных обязательных встречах в Киеве, что тоже расценивается как нарушение устава.
Фрайлинг выразил уверенность в том, что Россию и Украину накажут, открытым остается лишь вопрос о том, насколько жесткие меры будут приняты. Речь может идти о штрафе, лишении спонсорского финансирования или отстранении от участия в «Евровидении» сроком до трех лет.
Дэвид Гудман, представитель ЕВС: «Согласно нормальной процедуре, если обнаружится, что какой-либо из вещателей нарушил правила состязания, это будет рассмотрено референтной группой, являющейся руководящим комитетом конкурса, где будет принято решение, нужно ли принять дальнейшие шаги».
Напомним, вопрос о санкциях возник после того, как Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны российской конкурсантке Юлии Самойловой. В ответ российский Первый канал отказаться от трансляции конкурса.
Киев нарушил регламент «Евровидения», не обеспечив участие всех конкурсантов. Москва же, по словам Фрайлинга, отказалась от участия в различных обязательных встречах в Киеве, что тоже расценивается как нарушение устава.
Фрайлинг выразил уверенность в том, что Россию и Украину накажут, открытым остается лишь вопрос о том, насколько жесткие меры будут приняты. Речь может идти о штрафе, лишении спонсорского финансирования или отстранении от участия в «Евровидении» сроком до трех лет.
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