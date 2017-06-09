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  • 09.06, 15:07
    В Думе объяснили суть поправок к закону о реновации. Госдума, жилье, законодательство, Москва, Собянин, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Думе объяснили суть поправок к закону о реновации

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    В Думе объяснили суть поправок к закону о реновации

    В Думе объяснили суть поправок к закону о реновации

      Депутаты Госдумы сегодня рассмотрят во втором чтении законопроект реновации в Москве, который стал самым обсуждаемым за последние годы. В нижнюю палату российского парламента поступило больше сотни поправок, большинство из них внесли после консультаций с горожанами.

      Расширяются возможности собственников квартир. Например, за дополнительную плату можно будет получить жилье большей площади и использовать при этом материнский капитал. Несмотря на такие поправки, утром у здания парламента собрались противники реновации.

      Участница протеста: «Этот закон нельзя улучшить, этот закон имеет нарушения Конституции в своей основе, и никакие поправки его изменить его не могут».

      Думцы придерживаются иного мнения и приводят доводы.

      Пётр Толстой, заместитель председателя Госдумы РФ: «Текст закона во втором чтении подробнейшим образом описывает процедуру этого переселения. Внесены существенные изменения. Тем людям, чьи дома будут участвовать в этой программе, предлагается возможность выбора между равноценным или равнозначным жильем. Внесены изменения в порядок учета мнений граждан. Те, кто не хочет участвовать, могут провести общее собрание собственников, набрать 1/3 плюс один голос и выйти из программы».

      Всего в первоначальный план реновации попали 4,5 тысячи домов. Сергей Собянин рассказал, что к сегодняшнему дню из программы исключены только 200 пятиэтажек, жители которых проголосовали против участия в программе. 90% собственников квартир программу поддерживают и надеются на ее реализацию.
      Московская программа реновации жильяНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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