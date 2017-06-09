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  • 09.06, 10:34

    Дума готовится ко второму чтению законопроекта о реновации

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    Дума готовится ко второму чтению законопроекта о реновации

    Дума готовится ко второму чтению законопроекта о реновации

    На Охотном Ряду на заседании нижней палаты российского парламента состоится второе чтение законопроекта о реновации жилья в Москве, который предполагает снос хрущёвок и переселение жильцов в новые дома.

    Согласно законопроекту, под реновацию могут попасть только дома «первого периода индустриального домостроения и аналогичные по конструкции». Речь идет о домах, проекты которых были разработаны в период с 1957-го по 1968 год и возводились с применением типовых изделий стен и перекрытий.

    Решение о включении дома в программу реновации принимают сами жильцы — более 2/3 собственников и горожан, живущих по договору социального найма. Мнение людей, которые не проголосовали, собираются учитывать в таком же пропорциональном соотношении, как тех, кто свой выбор сделал. Такая схема не оставит возможности прибавлять голоса молчунов к противникам или сторонникам инициативы.

    Сообщалось, что на любом этапе реализации программы реновации до момента предоставления первой новой квартиры жители дома смогут на общем собрании принять решение о выходе из программы. Для этого понадобится более 1/3 голосов жителей.
    Московская программа реновации жильяНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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