Дума готовится ко второму чтению законопроекта о реновации

Московская программа реновации жилья НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Согласно законопроекту, под реновацию могут попасть только дома «первого периода индустриального домостроения и аналогичные по конструкции». Речь идет о домах, проекты которых были разработаны в период с 1957-го по 1968 год и возводились с применением типовых изделий стен и перекрытий.Решение о включении дома в программу реновации принимают сами жильцы — более 2/3 собственников и горожан, живущих по договору социального найма. Мнение людей, которые не проголосовали, собираются учитывать в таком же пропорциональном соотношении, как тех, кто свой выбор сделал. Такая схема не оставит возможности прибавлять голоса молчунов к противникам или сторонникам инициативы.Сообщалось, что на любом этапе реализации программы реновации до момента предоставления первой новой квартиры жители дома смогут на общем собрании принять решение о выходе из программы. Для этого понадобится более 1/3 голосов жителей.