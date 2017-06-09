Сенаторы не дождались от экс-главы ФБР компромата на Трампа

В Сенате США прошли слушания, которых с особенным нетерпением ждали в первую очередь противники нынешнего американского президента. На вопросы конгрессменов ответил бывший директор ФБР Джеймс Коми, которого Трамп уволил месяц назад. Многие ждали, что Коми даст показания против главы Белого дома, подтвердит, что штаб Трампа сотрудничал с Россией во время предвыборной кампании, а также докажет, что российские хакеры вмешались в ход выборов.
Из заседания сделали настоящее 3-часовое шоу, которое транслировали по национальным каналам и даже в спортбарах. Обычно слушания в Конгрессе — дело довольно скучное, широкую публику они не интересуют, но на этот раз все было иначе. Выступления бывшего директора ФБР Джеймса Коми перед комитетом по разведке Сената в Америке ждали как нечто грандиозное.
Многие бары транслировали заседание полностью, чтобы желающие могли следить за дискуссией, ведь от ее исхода зависела судьба президента Трампа. Скажи Джеймс Коми, что Трамп давил на него и требовал прекратить расследование в отношении России, президенту могли предъявить обвинения в превышении полномочий, препятствии закону, а дальше и до импичмента недалеко.
Джек Рид, сенатор от штата Род-Айленд: «Вы считаете, что вас уволили, потому что вы отказались делать то, что сказал президент? В этом главная причина?»
Джеймс Коми, бывший директор ФБР: «Я точно не уверен. Я знаю, что был уволен, если вспомнить слова президента, за то, что что-то в моем расследовании по России каким-то образом давило на него, раздражало и из-за этого он решил меня уволить».
Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, все свои встречи с Трампом Коми после их завершения записывал, потому что считал, что Трамп, по его мнению, может солгать. И хотя беседы с президентом его насторожили, Коми подчеркнул, что расследование в отношении самого Трампа и его связей с Россией ФБР никогда не открывало. И самое главное: расследование возможного вмешательства России в выборы Трамп никогда не просил остановить.
Получается, что Трамп, скорее всего, не нарушил никаких законов. Новости, безусловно, хорошие для главы Белого дома, хотя сам Трамп, который в иные дни комментирует все и вся, на этот раз хранил полное эфирное молчание, предоставив слово своему адвокату.
Марк Касовиц, адвокат главы Администрации США: «Вопреки многочисленным фальшивым заявлениям прессы, сделанным накануне сегодняшних слушаний, господин Коми наконец-то признал публично то, что он уже говорил президенту Трампу частным порядком, что президент никогда не находился под расследованием обстоятельств возможного российского вмешательства».
Но так просто Трампу от обвинений все же не отделаться. Во-первых, противники президента США, невзирая на заявление Коми, считают, что Трамп пытался повлиять на директора ФБР, будут всячески стараться доказать это снова и снова. Во-вторых, свое слово еще не сказал спец прокурор Роберт Мюллер, назначенный вести расследование российского вмешательства в американские выборы. Подробности встреч Трампа и Коми его тоже интересуют.
Многие бары транслировали заседание полностью, чтобы желающие могли следить за дискуссией, ведь от ее исхода зависела судьба президента Трампа. Скажи Джеймс Коми, что Трамп давил на него и требовал прекратить расследование в отношении России, президенту могли предъявить обвинения в превышении полномочий, препятствии закону, а дальше и до импичмента недалеко.
Джек Рид, сенатор от штата Род-Айленд: «Вы считаете, что вас уволили, потому что вы отказались делать то, что сказал президент? В этом главная причина?»
Джеймс Коми, бывший директор ФБР: «Я точно не уверен. Я знаю, что был уволен, если вспомнить слова президента, за то, что что-то в моем расследовании по России каким-то образом давило на него, раздражало и из-за этого он решил меня уволить».
Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, все свои встречи с Трампом Коми после их завершения записывал, потому что считал, что Трамп, по его мнению, может солгать. И хотя беседы с президентом его насторожили, Коми подчеркнул, что расследование в отношении самого Трампа и его связей с Россией ФБР никогда не открывало. И самое главное: расследование возможного вмешательства России в выборы Трамп никогда не просил остановить.
Получается, что Трамп, скорее всего, не нарушил никаких законов. Новости, безусловно, хорошие для главы Белого дома, хотя сам Трамп, который в иные дни комментирует все и вся, на этот раз хранил полное эфирное молчание, предоставив слово своему адвокату.
Марк Касовиц, адвокат главы Администрации США: «Вопреки многочисленным фальшивым заявлениям прессы, сделанным накануне сегодняшних слушаний, господин Коми наконец-то признал публично то, что он уже говорил президенту Трампу частным порядком, что президент никогда не находился под расследованием обстоятельств возможного российского вмешательства».
Но так просто Трампу от обвинений все же не отделаться. Во-первых, противники президента США, невзирая на заявление Коми, считают, что Трамп пытался повлиять на директора ФБР, будут всячески стараться доказать это снова и снова. Во-вторых, свое слово еще не сказал спец прокурор Роберт Мюллер, назначенный вести расследование российского вмешательства в американские выборы. Подробности встреч Трампа и Коми его тоже интересуют.
Комментарии