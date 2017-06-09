«Комические признания»: американцы смотрели доклад экс-главы ФБР «про русских» как телешоу

Что сказал Коми о вмешательстве России, ждать ли от этих слов неприятностей Трампу, и при чем здесь русские хакеры и Бритни Спирс?

В Сенате выступал бывший глава ФБР Джеймс Коми, и многие говорили, что это выступление может поставить крест на президентской карьере Дональда Трампа. Да, ведь когда Трамп в мае отправил Коми в отставку, поползли слухи, что это не просто так, а потому что глава ФБР слишком много знал, в том числе, о связях президента США с Москвой — главный козырь в игре противников Трампа.



Часть доклада Джеймса Коми была опубликована заранее, в ней особого компромата журналисты не обнаружили. Все ждали самого выступления, и вот оно произошло.



Однако доклад Коми не стал сенсацией — все, о чем говорил бывший глава ФБР, было известно заранее, сообщил корреспондент НТВ Алексей Веселовский.



Джеймс Коми действительно считает, что Дональд Трамп уволил его за расследование предполагаемых связей России и администрации Белого дома. Кроме того, он заявил, что, по его мнению, случаи «вмешательства России в выборы» могут повториться. Но на вопрос, просил ли его президент США прекратить расследование в отношении России, Коми ответил отрицательно.



— Есть ли у вас сомнения относительно того, что Россия пыталась вмешаться в президентские выборы США?

— Нет.

— Призывал ли вас президент США Дональд Трамп отказаться от расследования о предполагаемом российском вмешательстве в американские выборы?

— Нет.

— Призывал ли кто-то из администрации США прекратить расследование в отношении России?

— Нет.



Получается, что теперь из рук противников Трампа выбит главный козырь. Они-то задолго до слушаний решили, что Трамп требовал прекратить расследование, значит преступил закон. Следовательно, его можно привлечь к ответственности вплоть до импичмента. А сейчас им придется искать на Трампа что-то новенькое.



Однако выступление Коми все-таки произвело фурор среди простых американцев. В барах устраивали прямые трансляции на большом экране, как во время футбольных или баскетбольных матчей? Сегодняшний день в Twitter назвали «Днем Джеймса Коми». Интерес огромен, ведь эти слушания могли решить судьбу президента США. Подробнее — в репортаже НТВ.