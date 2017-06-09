Гибелью внучки Хрущёва под колесами электрички заинтересовались следователи

СК начал проверку в связи с трагедией, которая унесла жизнь внучки Никиты Хрущёва. Женщина погибла под колесами электропоезда.
Как сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ, по факту случившегося проводится доследственная проверка.
Татьяна Морозова, представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте: «Около 9 часов утра 8 июня в районе станции Солнечная Киевского направления Московской железной дороги пожилая местная жительница 1940 года рождения шла вдоль железнодорожных путей. В этот момент по станции проходил электропоезд сообщением Внуково — Москва, на подаваемые машинистом сигналы большой громкости женщина не успела отреагировать и была травмирована».
От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте происшествия. Правоохранители проводят необходимые проверочные мероприятия, которые позволят установить все обстоятельства и причины трагедии.
Ранее соТАСС ссылкой источник в экстренных службах города сообщал, что накануне утром 77-летняя Юлия Хрущёва погибла на платформе Мичуринец. Поступала информация, что она попала под электричку, когда переходила железнодорожные пути в неустановленном для этого месте.
Юлия Хрущёва — дочь Леонида Хрущёва, сына первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва. Никита Хрущёв удочерил внучку, после того как Леонид пропал без вести.
Татьяна Морозова, представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте: «Около 9 часов утра 8 июня в районе станции Солнечная Киевского направления Московской железной дороги пожилая местная жительница 1940 года рождения шла вдоль железнодорожных путей. В этот момент по станции проходил электропоезд сообщением Внуково — Москва, на подаваемые машинистом сигналы большой громкости женщина не успела отреагировать и была травмирована».
От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте происшествия. Правоохранители проводят необходимые проверочные мероприятия, которые позволят установить все обстоятельства и причины трагедии.
Ранее соТАСС ссылкой источник в экстренных службах города сообщал, что накануне утром 77-летняя Юлия Хрущёва погибла на платформе Мичуринец. Поступала информация, что она попала под электричку, когда переходила железнодорожные пути в неустановленном для этого месте.
Юлия Хрущёва — дочь Леонида Хрущёва, сына первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва. Никита Хрущёв удочерил внучку, после того как Леонид пропал без вести.
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