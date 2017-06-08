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  • 08.06, 23:58

    Внучка и приемная дочь Никиты Хрущёва погибла в Москве

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    • Фото: Куров Александр / ТАСС
    Внучка и приемная дочь Никиты Хрущёва погибла в Москве

    Внучка и приемная дочь Никиты Хрущёва погибла в Москве

    Внучка и приемная дочь Никиты Хрущёва погибла в Москве
  • Фото: Куров Александр / ТАСС

    • Внучка и приемная дочь Никиты Хрущёва Юлия попала под электричку в Москве и погибла.

    Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, 77-летняя Юлия Хрущёва погибла под колесами поезда Внуково — Москва на станции «Солнечная». В пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО подтвердили факт смерти женщины 1940 года рождения, не уточнив подробностей.

    В справочной службе столичной скорой помощи подтвердили информацию о смерти пожилой женщины.

    Юлия Хрущёва родилась в 1940 году в семье Леонида Хрущёва, сына советского руководителя Никиты Хрущёва. После того как Леонид Хрущёв пропал без вести, советский лидер удочерил девочку.

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