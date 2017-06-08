Адвокат Трампа прокомментировал выступление экс-директора ФБР

Дональд Трамп никогда не просил Джеймса Коми прекратить расследование по Майклу Флинну и никогда не требовал от
экс-главы ФБР лояльности, заявил адвокат американского президента Марк Касовиц.
Адвокат главы администрации США Марк Касовиц распространил письменное заявление после выступления экс-главы ФБР Джеймса Коми в сенате.
Марк Касовиц, адвокат: «Президент никогда — ни по форме, ни по содержанию — не приказывал и не намекал Коми прекратить расследовать чьи бы то ни было действия, он также не советовал, чтобы Коми оставил в покое Флинна. Президент никогда — ни по форме, ни по содержанию — не говорил Коми: „Мне нужна лояльность, я ожидаю лояльности“».
Адвокат добавил, что президент США Дональд Трамп ждет правовой оценки обнародования Коми секретных данных. Касовиц считает, что некоторые члены правительства США сейчас «активно пытаются подорвать (позиции) нынешней (американской) администрации посредством организации избирательных и незаконных утечек секретной информации».
Марк Касовиц: «Господин Коми теперь признал, что является одним из организаторов таких утечек».
Адвокат Трампа обвинил Коми в противозаконном обнародовании двух записок (одна из них имела гриф секретности), составленных по итогам встреч с президентом 27 января и 14 февраля, сообщает ТАСС.
Напомним, 9 мая Трамп отправил директора ФБР в отставку, объяснив это решение тем, что Джеймс Коми не мог эффективно исполнять свои обязанности. На посту главы ФБР Коми руководил расследованием утверждений СМИ о связях сотрудников предвыборного штаба Трампа с Россией.
выступил на слушаниях в спецкомитете по разведке сената Конгресса США, где слушалось дело о «российских кибератаках».
Марк Касовиц, адвокат: «Президент никогда — ни по форме, ни по содержанию — не приказывал и не намекал Коми прекратить расследовать чьи бы то ни было действия, он также не советовал, чтобы Коми оставил в покое Флинна. Президент никогда — ни по форме, ни по содержанию — не говорил Коми: „Мне нужна лояльность, я ожидаю лояльности“».
Адвокат добавил, что президент США Дональд Трамп ждет правовой оценки обнародования Коми секретных данных. Касовиц считает, что некоторые члены правительства США сейчас «активно пытаются подорвать (позиции) нынешней (американской) администрации посредством организации избирательных и незаконных утечек секретной информации».
Марк Касовиц: «Господин Коми теперь признал, что является одним из организаторов таких утечек».
Адвокат Трампа обвинил Коми в противозаконном обнародовании двух записок (одна из них имела гриф секретности), составленных по итогам встреч с президентом 27 января и 14 февраля, сообщает ТАСС.
Напомним, 9 мая Трамп отправил директора ФБР в отставку, объяснив это решение тем, что Джеймс Коми не мог эффективно исполнять свои обязанности. На посту главы ФБР Коми руководил расследованием утверждений СМИ о связях сотрудников предвыборного штаба Трампа с Россией.
выступил на слушаниях в спецкомитете по разведке сената Конгресса США, где слушалось дело о «российских кибератаках».
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