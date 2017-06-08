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  • 08.06, 19:26

    Экс-директор ФБР Коми не понял, за что его уволил Трамп

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    Экс-директор ФБР Коми не понял, за что его уволил Трамп

    <nobr>Экс-директор</nobr> ФБР Коми не понял, за что его уволил Трамп

    Бывший директор ФБР Джеймс Коми до сих пор точно не знает, из-за чего был уволен, но полагает, что причиной стало расследование о «вмешательстве» России в американские выборы.

    Такое заявление Коми сделал сегодня на слушаниях в сенате, отвечая на вопрос о том, считает ли он, что был уволен из-за «расследования по России».

    Джеймс Коми, экс-глава ФБР: «Я точно не знаю. Как я понял слова президента, меня уволили из-за расследования в отношении России. Было что-то неверное в том, как я его проводил, по мнению президента, это создавало некое давление, которого он хотел избежать».

    Коми также рассказал, что бюро узнало о якобы планировавшихся российских кибератаках летом 2015 года. По его словам, Россия предприняла «масштабные попытки кибератак, целью которых были правительственные учреждения и неправительственные организации».

    При этом экс-глава ФБР подчеркнул, что ни один голос американских избирателей не был изменен в результате российского «вмешательства».

    Напомним, 9 мая Трамп отправил директора ФБР в отставку, объяснив это решение тем, что Джеймс Коми не мог эффективно исполнять свои обязанности. На посту главы ФБР Коми руководил расследованием утверждений СМИ о связях сотрудников предвыборного штаба Трампа с Россией.

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