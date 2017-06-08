Поклонская попросила Генпрокуратуру, ФСБ и СК проверить Transparency International

Наталья Поклонская попросила генпрокурора Юрия Чайку, директора ФСБ Александра Бортникова и главу Следственного комитета Александра Бастрыкина организовать проверку организации Transparency International.
Депутат Госдумы считает, что действия организации и ее сотрудников необходимо проверить на наличие составов преступлений.
При этом Поклонская подчеркнула, что вчерашнее заявление Transparency International о том, что у нее якобы есть квартира в Донецке, содержит провокационную и клеветническую информацию, передает РИА Новости.
Напомним, в Transparency International заявили, что Поклонская не указала в своей декларации квартиру площадью 29,9 кв. м в Донецке. Эта недвижимость зарегистрирована на Наталью Дубровскую. В организации подчеркнули, что в неофициальной биографии экс-прокурора Крыма говорится, что Дубровская — это ее девичья фамилия. Организация при этом уточнила, что в открытом доступе документальных подтверждений этому факту нет.
Заявление Transparency International Поклонская назвала «наглой ложью», отметив, что у нее нет и быть не может быть никакой квартиры в Донецке.
Ранее экс-прокурор Крыма предлагала провести антикоррупционную проверку российского отделения Transparency International. В ответ на это замглавы Transparency International Russia Илья Шуманов заявил, что теперь «придется пилить расследование по мадам экс-прокурору». Поклонская же отметила, что готова предоставить сотрудникам организации всю информацию о своем имуществе, если те будут готовы показать для проверки свое.
При этом Поклонская подчеркнула, что вчерашнее заявление Transparency International о том, что у нее якобы есть квартира в Донецке, содержит провокационную и клеветническую информацию, передает РИА Новости.
Напомним, в Transparency International заявили, что Поклонская не указала в своей декларации квартиру площадью 29,9 кв. м в Донецке. Эта недвижимость зарегистрирована на Наталью Дубровскую. В организации подчеркнули, что в неофициальной биографии экс-прокурора Крыма говорится, что Дубровская — это ее девичья фамилия. Организация при этом уточнила, что в открытом доступе документальных подтверждений этому факту нет.
Заявление Transparency International Поклонская назвала «наглой ложью», отметив, что у нее нет и быть не может быть никакой квартиры в Донецке.
Ранее экс-прокурор Крыма предлагала провести антикоррупционную проверку российского отделения Transparency International. В ответ на это замглавы Transparency International Russia Илья Шуманов заявил, что теперь «придется пилить расследование по мадам экс-прокурору». Поклонская же отметила, что готова предоставить сотрудникам организации всю информацию о своем имуществе, если те будут готовы показать для проверки свое.
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