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  • 08.06, 13:23

    Поклонская попросила Генпрокуратуру, ФСБ и СК проверить Transparency International

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    Поклонская попросила Генпрокуратуру, ФСБ и СК проверить Transparency International

    Поклонская попросила Генпрокуратуру, ФСБ и СК проверить Transparency International

    Наталья Поклонская попросила генпрокурора Юрия Чайку, директора ФСБ Александра Бортникова и главу Следственного комитета Александра Бастрыкина организовать проверку организации Transparency International.

    Депутат Госдумы считает, что действия организации и ее сотрудников необходимо проверить на наличие составов преступлений.

    При этом Поклонская подчеркнула, что вчерашнее заявление Transparency International о том, что у нее якобы есть квартира в Донецке, содержит провокационную и клеветническую информацию, передает РИА Новости.

    Напомним, в Transparency International заявили, что Поклонская не указала в своей декларации квартиру площадью 29,9 кв. м в Донецке. Эта недвижимость зарегистрирована на Наталью Дубровскую. В организации подчеркнули, что в неофициальной биографии экс-прокурора Крыма говорится, что Дубровская — это ее девичья фамилия. Организация при этом уточнила, что в открытом доступе документальных подтверждений этому факту нет.

    Заявление Transparency International Поклонская назвала «наглой ложью», отметив, что у нее нет и быть не может быть никакой квартиры в Донецке.

    Ранее экс-прокурор Крыма предлагала провести антикоррупционную проверку российского отделения Transparency International. В ответ на это замглавы Transparency International Russia Илья Шуманов заявил, что теперь «придется пилить расследование по мадам экс-прокурору». Поклонская же отметила, что готова предоставить сотрудникам организации всю информацию о своем имуществе, если те будут готовы показать для проверки свое.

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