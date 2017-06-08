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  • 08.06, 05:48

    МГУ впервые с 2010 года вошел в сотню лучших вузов мира

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    МГУ впервые с 2010 года вошел в сотню лучших вузов мира

    МГУ впервые с 2010 года вошел в сотню лучших вузов мира

    Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, комментируя результаты мирового рейтинга вузов Quacquarelli Symonds.

    QS опубликовала международный рейтинг вузов мира, куда вошел Московский государственный университет. Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий отметил, что «авторитетный рейтинг (QS) основан на нескольких параметрах, в том числе на опросах экспертов, на просмотре баз данных».

    Виктор Садовничий, ректор МГУ: «Это миллионы ссылок, миллионы статей. И, конечно, результаты исследования заслуживают внимания».

    Садовничий также напомнил, что МГУ имени М. В. Ломоносова входит в 1% ведущих университетов мира, если сосчитать их все.

    Российские университеты достигли заметного прогресса в рейтинге QS — 14 из 24 оцениваемых в рейтинге вузов РФ продвинулись на более высокие строчки. МГУ продолжает занимать самую высокую позицию среди российских вузов, расположившись в новом рейтинге на 95 месте, сообщает РИА Новости.

    В этом году МГУ впервые в истории примет более 10 тысяч выпускников школ, конкурс составит примерно 7–7,5 человек на место. Ранее в эксклюзивном интервью программе НТВ «Поздняков» Виктор Садовничий рассказал, что в вузе появился новый факультет — космических исследований.

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