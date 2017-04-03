Виктор Садовничий: думающий человек легко преодолеет барьер ЕГЭ. Эксклюзив НТВ

Бездумное введение ЕГЭ с акцентом на тестирование отрицательно сказалось на качестве выпускников школ, поступающих в вузы, и последствия дают о себе знать до сих пор.
Об этом в эксклюзивном интервью программе НТВ «Поздняков» заявил ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. Мы публикуем полную видеоверсию беседы.
О совершенствовании ЕГЭ
«Да, сейчас начинается и начался процесс совершенствования, уходит или даже ушла в ряде предметов тестовая часть. Но тем не менее я по-прежнему остаюсь сторонником, что школьника надо учить мыслить, он должен не запоминать, а учиться размышлять, доказывать и ориентироваться, исходя из базы знаний. Учить учиться. И, конечно, уже дальше ЕГЭ и даже факт поступления — это следствие. Если человек думающий, подготовленный, он уже легко преодолеет эти барьеры.
Конечно, много сделано. Это и олимпиадное движение, которое мне выпала честь возглавлять. И, конечно, школьные учителя, и родители многие это стали понимать. Но избавиться совсем от этого наследия сейчас пока не удается. Я вот чувствую уже по приемной кампании: встречаюсь с папами, мамами — неизбежно по-прежнему многие говорят: а у меня вот репетитор для ЕГЭ, ну и так далее».
О конкурсе и новом факультете
В этом году МГУ впервые в истории примет более 10 000 выпускников школ, а конкурс составит примерно 7–7,5 человек на место. В вузе появился новый факультет — космических исследований.
«Конвергентный факультет, он интегрирует почти все науки в Московском университете, и он естественный. Если меня спрашивают, чем я горжусь, — я горжусь вот двумя своими факультетами, которые мне удалось открыть. Это факультет фундаментальной медицины, что тоже очень естественно для университета. И я надеюсь, что таким будет и факультет космических исследований, который в этом году примет первых студентов. Я убежден, что это хороший проект. Им можно будет, я думаю, гордиться».
Садовничий напомнил, что многие люди, имена которых ассоциируются с успехами в космической отрасли, — например, академик Келдыш, — были связаны с МГУ.
О рейтингах
Международные рейтинги университетов устроены субъективно, считает ректор: семи параметров для того, чтобы дать объективную оценку вузу, недостаточно. Россия пошла своим путем, и на Западе к предложенной нами альтернативе проявили интерес.
«Это как 7 пикселями снять мой портрет и сказать: вот ректор. Конечно, нужно и 220, 240 и больше. Мы, тем не менее, позиционируемся всегда в верхних позициях таких рейтингов. Любых. Нас относят к самым успешным по выпускникам, по качеству образования и так далее.
Мы сейчас организовали рейтинг российский международный. Добавили в этот рейтинг еще такое поле, как „Университеты и общество“. Что они не просто печатаются, и все: сколько напечатал, такой и университет. А еще что такое выпускник, как он устроен в обществе, как общество относится, каково влияние университета на культуру, на регион. Университет — это же ядро жизни почти везде. Мы добавили вот это в рейтинги…
Все руководители рейтинговых агентств ведущих, узнав о нашем рейтинге, приехали и заключили с нами договора… Вот когда мы проявили эту инициативу и сделали этот рейтинг (он будет опубликован уже в мае), все рейтинговые агентства, в том числе самые известные, приехали и очень по-хорошему заключили соглашения о сотрудничестве. И мы стали лучше понимать друг друга. Мы договорились так: вы это меряете, мы — это. Давайте в целом улучшать систему образования в мире. Хорошая позиция. И я рад, что все мы помирились как бы».
Что касается международного сотрудничества МГУ в целом, то, по словам ректора, на сегодняшний день наблюдается заметный крен в сторону Востока: впервые открыт совместный университет с Китаем. В то же время открытие филиала в Словении, стране — члене НАТО, можно считать успехом на Западе.
В эфир НТВ программа «Поздняков» выйдет сегодня сразу после «Итогов дня».
О совершенствовании ЕГЭ
«Да, сейчас начинается и начался процесс совершенствования, уходит или даже ушла в ряде предметов тестовая часть. Но тем не менее я по-прежнему остаюсь сторонником, что школьника надо учить мыслить, он должен не запоминать, а учиться размышлять, доказывать и ориентироваться, исходя из базы знаний. Учить учиться. И, конечно, уже дальше ЕГЭ и даже факт поступления — это следствие. Если человек думающий, подготовленный, он уже легко преодолеет эти барьеры.
Конечно, много сделано. Это и олимпиадное движение, которое мне выпала честь возглавлять. И, конечно, школьные учителя, и родители многие это стали понимать. Но избавиться совсем от этого наследия сейчас пока не удается. Я вот чувствую уже по приемной кампании: встречаюсь с папами, мамами — неизбежно по-прежнему многие говорят: а у меня вот репетитор для ЕГЭ, ну и так далее».
О конкурсе и новом факультете
В этом году МГУ впервые в истории примет более 10 000 выпускников школ, а конкурс составит примерно 7–7,5 человек на место. В вузе появился новый факультет — космических исследований.
«Конвергентный факультет, он интегрирует почти все науки в Московском университете, и он естественный. Если меня спрашивают, чем я горжусь, — я горжусь вот двумя своими факультетами, которые мне удалось открыть. Это факультет фундаментальной медицины, что тоже очень естественно для университета. И я надеюсь, что таким будет и факультет космических исследований, который в этом году примет первых студентов. Я убежден, что это хороший проект. Им можно будет, я думаю, гордиться».
Садовничий напомнил, что многие люди, имена которых ассоциируются с успехами в космической отрасли, — например, академик Келдыш, — были связаны с МГУ.
О рейтингах
Международные рейтинги университетов устроены субъективно, считает ректор: семи параметров для того, чтобы дать объективную оценку вузу, недостаточно. Россия пошла своим путем, и на Западе к предложенной нами альтернативе проявили интерес.
«Это как 7 пикселями снять мой портрет и сказать: вот ректор. Конечно, нужно и 220, 240 и больше. Мы, тем не менее, позиционируемся всегда в верхних позициях таких рейтингов. Любых. Нас относят к самым успешным по выпускникам, по качеству образования и так далее.
Мы сейчас организовали рейтинг российский международный. Добавили в этот рейтинг еще такое поле, как „Университеты и общество“. Что они не просто печатаются, и все: сколько напечатал, такой и университет. А еще что такое выпускник, как он устроен в обществе, как общество относится, каково влияние университета на культуру, на регион. Университет — это же ядро жизни почти везде. Мы добавили вот это в рейтинги…
Все руководители рейтинговых агентств ведущих, узнав о нашем рейтинге, приехали и заключили с нами договора… Вот когда мы проявили эту инициативу и сделали этот рейтинг (он будет опубликован уже в мае), все рейтинговые агентства, в том числе самые известные, приехали и очень по-хорошему заключили соглашения о сотрудничестве. И мы стали лучше понимать друг друга. Мы договорились так: вы это меряете, мы — это. Давайте в целом улучшать систему образования в мире. Хорошая позиция. И я рад, что все мы помирились как бы».
Что касается международного сотрудничества МГУ в целом, то, по словам ректора, на сегодняшний день наблюдается заметный крен в сторону Востока: впервые открыт совместный университет с Китаем. В то же время открытие филиала в Словении, стране — члене НАТО, можно считать успехом на Западе.
В эфир НТВ программа «Поздняков» выйдет сегодня сразу после «Итогов дня».
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