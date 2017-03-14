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  • 14.03, 18:48
Садовничий рассказал, сколько абитуриентов примут в МГУ в 2017 году. вузы, МГУ, образование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Садовничий рассказал, сколько абитуриентов примут в МГУ в 2017 году

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Садовничий рассказал, сколько абитуриентов примут в МГУ в 2017 году

Садовничий рассказал, сколько абитуриентов примут в МГУ в 2017 году

    В этом году в Московский государственный университет смогут поступить около 10 тысяч абитуриентов, при этом около семи тысяч — на бюджетные места.

    Об этом сегодня заявил ректор вуза Виктор Садовничий. А несколько десятков из абитуриентов смогут учиться на новом факультете — космических исследований.

    Это подразделение МГУ, по словам ректора, будет сотрудничать со всеми предприятиями, которые занимаются космическими исследованиями. Также Садовничий отметил, что много академиков, занимающихся космосом, уже заявили, что готовы преподавать на новом факультете.

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