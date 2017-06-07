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  • 07.06, 19:13

    В Чите четыре подростка и 4-летний мальчик отравились наркотиками

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    В Чите четыре подростка и 4-летний мальчик отравились наркотиками

    В Чите четыре подростка и <nobr>4-летний</nobr> мальчик отравились наркотиками

    В Чите госпитализированы пятеро детей, отправившихся синтетическими наркотиками в обертках из-под конфет.

    По данным следствия, наркотики приобрел 17-летний подросток. Употребить запрещенное вещество он решил вместе с мальчиками 17, 14 и 4 лет, а также 12-летней девочкой.

    Через несколько часов дети попали в больницу с отравлением. Девочка и самый юный из мальчиков госпитализированы с острым отравлением средней тяжести, а 14-летний подросток — с острым отравлением тяжелой степени.

    По данному факту возбуждено уголовное дело. Обертки конфект и другие предметы со следами наркотиков отправлены на экспертизу, сообщили в управлении СК по Забайкальскому краю.

    Ранее старший подросток рассказывал, что угостил детей конфетами «Бешеная пчёлка», которые нашел на улице.

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