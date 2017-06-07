В Чите четыре подростка и 4-летний мальчик отравились наркотиками

В Чите госпитализированы пятеро детей, отправившихся синтетическими наркотиками в обертках
из-под конфет.
По данным следствия, наркотики приобрел 17-летний подросток. Употребить запрещенное вещество он решил вместе с мальчиками 17, 14 и 4 лет, а также 12-летней девочкой.
Через несколько часов дети попали в больницу с отравлением. Девочка и самый юный из мальчиков госпитализированы с острым отравлением средней тяжести, а 14-летний подросток — с острым отравлением тяжелой степени.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Обертки конфект и другие предметы со следами наркотиков отправлены на экспертизу, сообщили в управлении СК по Забайкальскому краю.
угостил детей конфетами «Бешеная пчёлка», которые нашел на улице.
Через несколько часов дети попали в больницу с отравлением. Девочка и самый юный из мальчиков госпитализированы с острым отравлением средней тяжести, а 14-летний подросток — с острым отравлением тяжелой степени.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Обертки конфект и другие предметы со следами наркотиков отправлены на экспертизу, сообщили в управлении СК по Забайкальскому краю.
угостил детей конфетами «Бешеная пчёлка», которые нашел на улице.
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