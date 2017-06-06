В Чите подростки отравились найденными на улице конфетами «Бешеная пчёлка»

Пятеро несовершеннолетних попали на больничные койки в Чите с острым отравлением неизвестным веществом.
Вначале в краевую больницу поступили трое несовершеннолетних. Один из них, 14-летний подросток, находится в тяжелом состоянии. Он помещен в реанимацию. Двоих детей (12 и 14 лет) направили в отделение педиатрии. Позднее еще двое подростков с таким же диагнозом поступили в клинику, передает ТАСС.
Минздрав Забайкальского края: «Еще двое пострадавших от отравления детей были госпитализированы в первую городскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Сейчас их состояние удовлетворительно, они находятся в общей палате, в сознании, получают динамическое наблюдение и в особом лечении не нуждаются».
Пострадавшим от 12 до 17 лет. Среди них четыре мальчика и одна 12-летняя девочка, сообщает РИА Новости. Следователи выяснили, что двое подростков гостили в семье, где живут три других ребенка. По словам пострадавших, старший из них угостил их конфетами «Бешеная пчёлка», которые, как он сам рассказал, нашел на улице. Вскоре после того как дети съели сладости, им стало плохо.
В Роспотребнадзоре заявили, что у подростков диагностировали острое отравление неизвестным ядом. В ведомстве также отметили, что других жалоб на конфеты, в том числе «Бешеную пчёлку», в регионе не было. Тем временем следователи выясняют все обстоятельства случившегося и проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Минздрав Забайкальского края: «Еще двое пострадавших от отравления детей были госпитализированы в первую городскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Сейчас их состояние удовлетворительно, они находятся в общей палате, в сознании, получают динамическое наблюдение и в особом лечении не нуждаются».
Пострадавшим от 12 до 17 лет. Среди них четыре мальчика и одна 12-летняя девочка, сообщает РИА Новости. Следователи выяснили, что двое подростков гостили в семье, где живут три других ребенка. По словам пострадавших, старший из них угостил их конфетами «Бешеная пчёлка», которые, как он сам рассказал, нашел на улице. Вскоре после того как дети съели сладости, им стало плохо.
В Роспотребнадзоре заявили, что у подростков диагностировали острое отравление неизвестным ядом. В ведомстве также отметили, что других жалоб на конфеты, в том числе «Бешеную пчёлку», в регионе не было. Тем временем следователи выясняют все обстоятельства случившегося и проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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