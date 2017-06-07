Законопроект о черных списках авиадебоширов принят во втором чтении

Сегодня Госдума во втором чтении приняла законопроект о черных списках для авиадебоширов.
Порядок будет такой: если принято судебное решение о наказании для авиахулигана, то перевозчик может включить его в черный список и не продавать ему билет. Сейчас такие списки Воздушным кодексом запрещены. Ограничение будет длиться один год.
Правда, есть исключения. Авиакомпания будет обязана пустить на борт пассажира, если он едет к месту лечения или на похороны родственника, а также если его выдворяют из России или возвращают обратно и единственный возможный транспорт — это самолет.
В апреле в нашей стране заработал закон, который ужесточает само наказание для воздушных хулиганов. Теперь дебошам грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на 5 лет.
Правда, есть исключения. Авиакомпания будет обязана пустить на борт пассажира, если он едет к месту лечения или на похороны родственника, а также если его выдворяют из России или возвращают обратно и единственный возможный транспорт — это самолет.
В апреле в нашей стране заработал закон, который ужесточает само наказание для воздушных хулиганов. Теперь дебошам грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на 5 лет.
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