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  • 07.06, 14:41
    Законопроект о черных списках авиадебоширов принят во втором чтении. Госдума, авиация, дебоширы, законодательство, общественный транспорт, самолеты, хулиганство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Законопроект о черных списках авиадебоширов принят во втором чтении

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    Законопроект о черных списках авиадебоширов принят во втором чтении

    Законопроект о черных списках авиадебоширов принят во втором чтении

      Сегодня Госдума во втором чтении приняла законопроект о черных списках для авиадебоширов.

      Порядок будет такой: если принято судебное решение о наказании для авиахулигана, то перевозчик может включить его в черный список и не продавать ему билет. Сейчас такие списки Воздушным кодексом запрещены. Ограничение будет длиться один год.

      Правда, есть исключения. Авиакомпания будет обязана пустить на борт пассажира, если он едет к месту лечения или на похороны родственника, а также если его выдворяют из России или возвращают обратно и единственный возможный транспорт — это самолет.

      В апреле в нашей стране заработал закон, который ужесточает само наказание для воздушных хулиганов. Теперь дебошам грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на 5 лет.

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