«Неописуемый восторг»: Жириновский придумал текст присяги на верность России

Владимир Жириновский придумал текст клятвы для людей, которые решили стать гражданами нашей страны.
О том, что главный российский либерал-демократ России подготовил текст торжественной речи для получения гражданства РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе ЛДПР.
Из текста присяги, подготовленной Владимиром Жириновским: «Вступая в гражданство России, я испытываю неописуемый восторг, что с сегодняшнего дня я гражданин самой великой страны на этой земле. И я никогда не предам тебя, Россия, никогда не смогу идти на поводу у твоих врагов и всегда буду гордиться, что я твой сын. И эти шесть букв — Россия — всегда будут жечь мое сердце самой высокой любовью к моей великой Родине».
Жириновский считает, что сейчас человек при положительном решении о получении гражданства России просто получает паспорт, словно какую-то справку.
Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «А это ведь огромная ответственность перед страной, которая доверяет тебе, которая принимает в свои ряды. Поэтому я согласен, что необходимо перед получением паспорта произносить клятву верности России».
Ввести церемонию принесения клятвы или присяги для тех, кто становится гражданином нашей страны, предложил президент РФ Владимир Путин. В связи с этим в нижней палате парламента для создания текста присяги была создана рабочая группа, в которую вошли представители всех фракций.
Из текста присяги, подготовленной Владимиром Жириновским: «Вступая в гражданство России, я испытываю неописуемый восторг, что с сегодняшнего дня я гражданин самой великой страны на этой земле. И я никогда не предам тебя, Россия, никогда не смогу идти на поводу у твоих врагов и всегда буду гордиться, что я твой сын. И эти шесть букв — Россия — всегда будут жечь мое сердце самой высокой любовью к моей великой Родине».
Жириновский считает, что сейчас человек при положительном решении о получении гражданства России просто получает паспорт, словно какую-то справку.
Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «А это ведь огромная ответственность перед страной, которая доверяет тебе, которая принимает в свои ряды. Поэтому я согласен, что необходимо перед получением паспорта произносить клятву верности России».
Ввести церемонию принесения клятвы или присяги для тех, кто становится гражданином нашей страны, предложил президент РФ Владимир Путин. В связи с этим в нижней палате парламента для создания текста присяги была создана рабочая группа, в которую вошли представители всех фракций.
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