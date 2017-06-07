Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 07.06, 14:41

    «Неописуемый восторг»: Жириновский придумал текст присяги на верность России

    3 комментария

    «Неописуемый восторг»: Жириновский придумал текст присяги на верность России

    «Неописуемый восторг»: Жириновский придумал текст присяги на верность России

    Владимир Жириновский придумал текст клятвы для людей, которые решили стать гражданами нашей страны.

    О том, что главный российский либерал-демократ России подготовил текст торжественной речи для получения гражданства РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе ЛДПР.

    Из текста присяги, подготовленной Владимиром Жириновским: «Вступая в гражданство России, я испытываю неописуемый восторг, что с сегодняшнего дня я гражданин самой великой страны на этой земле. И я никогда не предам тебя, Россия, никогда не смогу идти на поводу у твоих врагов и всегда буду гордиться, что я твой сын. И эти шесть букв — Россия — всегда будут жечь мое сердце самой высокой любовью к моей великой Родине».

    Жириновский считает, что сейчас человек при положительном решении о получении гражданства России просто получает паспорт, словно какую-то справку.

    Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «А это ведь огромная ответственность перед страной, которая доверяет тебе, которая принимает в свои ряды. Поэтому я согласен, что необходимо перед получением паспорта произносить клятву верности России».

    Ввести церемонию принесения клятвы или присяги для тех, кто становится гражданином нашей страны, предложил президент РФ Владимир Путин. В связи с этим в нижней палате парламента для создания текста присяги была создана рабочая группа, в которую вошли представители всех фракций.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru