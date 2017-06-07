Балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихарев умер в кресле стоматолога

В Петербурге проводится доследственная проверка по факту гибели балетмейстера Мариинского театра Сергея Вихарева.
По данным следствия, балетмейстер скончался в одной из петербургских клиник во время оказания стоматологических услуг.
Сыщики проводят комплекс проверочных мероприятий. Были изъяты медицинские документы, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в петербургском управлении СК.
Напомним, балетмейстер-репетитор Мариинского театра Сергей Вихарев скончался на 56-м году жизни 2 июня. Прощание с заслуженным артистом России и похороны состоятся 8 июня.
Сергей Вихарев осуществил реконструкции балетов «Спящая красавица», «Баядерка», «Пробуждение флоры», «Карнавал», «Петрушка», был постановщиком танцев в опере «Жизнь за царя». Также он поставил балет «Леда и Лебедь» на сцене Эрмитажного театра и балетные сцены в опере «Джоконда» в генуэзском театре Карло Феличе.
Сыщики проводят комплекс проверочных мероприятий. Были изъяты медицинские документы, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в петербургском управлении СК.
Напомним, балетмейстер-репетитор Мариинского театра Сергей Вихарев скончался на 56-м году жизни 2 июня. Прощание с заслуженным артистом России и похороны состоятся 8 июня.
Сергей Вихарев осуществил реконструкции балетов «Спящая красавица», «Баядерка», «Пробуждение флоры», «Карнавал», «Петрушка», был постановщиком танцев в опере «Жизнь за царя». Также он поставил балет «Леда и Лебедь» на сцене Эрмитажного театра и балетные сцены в опере «Джоконда» в генуэзском театре Карло Феличе.
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