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  • 07.06, 13:10

    Балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихарев умер в кресле стоматолога

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    • Фото РИА Новости, Алексей Даничев
    Балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихарев умер в кресле стоматолога

    Балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихарев умер в кресле стоматолога

    Балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихарев умер в кресле стоматолога
  • Фото РИА Новости, Алексей Даничев

    • В Петербурге проводится доследственная проверка по факту гибели балетмейстера Мариинского театра Сергея Вихарева.

    По данным следствия, балетмейстер скончался в одной из петербургских клиник во время оказания стоматологических услуг.

    Сыщики проводят комплекс проверочных мероприятий. Были изъяты медицинские документы, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в петербургском управлении СК.

    Напомним, балетмейстер-репетитор Мариинского театра Сергей Вихарев скончался на 56-м году жизни 2 июня. Прощание с заслуженным артистом России и похороны состоятся 8 июня.

    Сергей Вихарев осуществил реконструкции балетов «Спящая красавица», «Баядерка», «Пробуждение флоры», «Карнавал», «Петрушка», был постановщиком танцев в опере «Жизнь за царя». Также он поставил балет «Леда и Лебедь» на сцене Эрмитажного театра и балетные сцены в опере «Джоконда» в генуэзском театре Карло Феличе.

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