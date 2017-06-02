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  • 03.06, 04:31

    Умер балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихарев

    1 комментарий
    • Фото: Куров Александр / ТАСС
    Умер балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихарев

    Умер балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихарев

    Умер балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихарев
  • Фото: Куров Александр / ТАСС

    • Балетмейстер-репетитор Мариинского театра Сергей Вихарев скоропостижно скончался на 56-м году жизни.

    Сообщение о скоропостижной смерти балетмейстера, заслуженного артиста России Сергея Вихарева опубликовала пресс-служба Мариинского театра. Причину смерти коллеги не сообщили.

    Коллектив Мариинского театра выражает искренние соболезнования родным и близким артиста.

    Сергей Вихарев занимался реконструкциями балетов: «Спящая красавица», «Баядерка», «Пробуждение флоры», «Карнавал», «Петрушка», являлся постановщиком танцев в опере «Жизнь за царя», поставил балет «Леда и Лебедь» на сцене Эрмитажного театра и балетные сцены в опере «Джоконда» в генуэзском театре Карло Феличе.

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