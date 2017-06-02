Умер балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихарев

Балетмейстер-репетитор Мариинского театра Сергей Вихарев скоропостижно скончался на 56-м году жизни.

Сообщение о скоропостижной смерти балетмейстера, заслуженного артиста России Сергея Вихарева опубликовала пресс-служба Мариинского театра. Причину смерти коллеги не сообщили.



Коллектив Мариинского театра выражает искренние соболезнования родным и близким артиста.



Сергей Вихарев занимался реконструкциями балетов: «Спящая красавица», «Баядерка», «Пробуждение флоры», «Карнавал», «Петрушка», являлся постановщиком танцев в опере «Жизнь за царя», поставил балет «Леда и Лебедь» на сцене Эрмитажного театра и балетные сцены в опере «Джоконда» в генуэзском театре Карло Феличе.