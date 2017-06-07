Катар из-за блокады оказался на грани продовольственной катастрофы

Главной международной новостью остается ситуация в арабском мире.
Из-за объявленного накануне бойкота Катару жители Дохи в панике сметают продукты в магазинах. Полки опустели практически во всех супермаркетах столицы.
Архитектор Степан Вавилин, работающий в Дохе, рассказал «Итогам дня» о том, как местные жители отреагировали на ситуацию.
Степан Вавилин: «Слухи пошли с утра еще, потому что думали, что будет какая-то продуктовая блокада. Но просто люди всей информацией не владели. Были пустые полки, особенно с мясом, с молочной продукцией, но в целом люди всё подряд скупали -от туалетной бумаги до бытовой химии».
По словам Степана, паники в аэропортах в связи с тем, что участники блокады прекратили с Дохой авиасообщение, пока нет.
Степан Вавилин: «Слухи пошли с утра еще, потому что думали, что будет какая-то продуктовая блокада. Но просто люди всей информацией не владели. Были пустые полки, особенно с мясом, с молочной продукцией, но в целом люди всё подряд скупали -от туалетной бумаги до бытовой химии».
По словам Степана, паники в аэропортах в связи с тем, что участники блокады прекратили с Дохой авиасообщение, пока нет.
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