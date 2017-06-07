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  • 07.06, 02:34
    Катар из-за блокады оказался на грани продовольственной катастрофы. Катар, магазины. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Катар из-за блокады оказался на грани продовольственной катастрофы

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    Катар из-за блокады оказался на грани продовольственной катастрофы

    Катар <nobr>из-за</nobr> блокады оказался на грани продовольственной катастрофы

      Главной международной новостью остается ситуация в арабском мире. Из-за объявленного накануне бойкота Катару жители Дохи в панике сметают продукты в магазинах. Полки опустели практически во всех супермаркетах столицы.

      Архитектор Степан Вавилин, работающий в Дохе, рассказал «Итогам дня» о том, как местные жители отреагировали на ситуацию.

      Степан Вавилин: «Слухи пошли с утра еще, потому что думали, что будет какая-то продуктовая блокада. Но просто люди всей информацией не владели. Были пустые полки, особенно с мясом, с молочной продукцией, но в целом люди всё подряд скупали -от туалетной бумаги до бытовой химии».

      По словам Степана, паники в аэропортах в связи с тем, что участники блокады прекратили с Дохой авиасообщение, пока нет.

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