Великорецкий крестный ход собрал 40 тысяч паломников, несмотря на погоду

Десятки тысяч верующих со всей страны съехались в Кировскую область, чтобы принять участие в Великорецком крестном ходе. Его называют старейшим шествием христиан в России и по праву считают одним из самых массовых.
В пути паломники проводят почти неделю. В храме на берегу реки Великой совершается молебен, который в этом году впервые провел патриарх Кирилл. Именно в этом месте, по преданию, в XIV веке нашли икону Николая Чудотворца, которую особо чтили русские цари.
Это не только самый древний, но и самый масштабный крестный ход в России — и по продолжительности, и по количеству участников. Больше 40 тысяч паломников собрались в Кировской области.
Крестный ход длится шесть дней. В общей сложности верующие проходят около 180 километров — от Кирова в село Великорецкое и обратно при любой погоде. Не каждому туристу под силу такая дистанция. С собой христиане берут палатки, походные принадлежности.
В этом году крестный ход особенно трудный — июнь теплом не балует. Паломникам пришлось преодолевать длинные участки раскисшей от дождя глины и земли. Но несмотря ни на что в рядах верующих есть и совсем пожилые люди, и инвалиды, и дети со всех городов России. Участники говорят: в те моменты, когда от усталости хотелось упасть, помогала молитва.
Торжественную литургию возглавил патриарх Кирилл. Предстоятель русской православной церкви участвовал в этом крестном ходе впервые за всю его историю. После трудных испытаний верующих последовало благословение самого патриарха и причастие. Глава РПЦ по окончании праздничной службы был приятно удивлен: не ожидал увидеть такого количества паломников.
Подробности — в видеоматериале.
Это не только самый древний, но и самый масштабный крестный ход в России — и по продолжительности, и по количеству участников. Больше 40 тысяч паломников собрались в Кировской области.
Крестный ход длится шесть дней. В общей сложности верующие проходят около 180 километров — от Кирова в село Великорецкое и обратно при любой погоде. Не каждому туристу под силу такая дистанция. С собой христиане берут палатки, походные принадлежности.
В этом году крестный ход особенно трудный — июнь теплом не балует. Паломникам пришлось преодолевать длинные участки раскисшей от дождя глины и земли. Но несмотря ни на что в рядах верующих есть и совсем пожилые люди, и инвалиды, и дети со всех городов России. Участники говорят: в те моменты, когда от усталости хотелось упасть, помогала молитва.
Торжественную литургию возглавил патриарх Кирилл. Предстоятель русской православной церкви участвовал в этом крестном ходе впервые за всю его историю. После трудных испытаний верующих последовало благословение самого патриарха и причастие. Глава РПЦ по окончании праздничной службы был приятно удивлен: не ожидал увидеть такого количества паломников.
Подробности — в видеоматериале.
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