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  • 06.06, 22:02
    Великорецкий крестный ход собрал 40 тысяч паломников, несмотря на погоду. Кировская область, патриарх, православие, религия, христианство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Великорецкий крестный ход собрал 40 тысяч паломников, несмотря на погоду

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    Великорецкий крестный ход собрал 40 тысяч паломников, несмотря на погоду

    Великорецкий крестный ход собрал 40 тысяч паломников, несмотря на погоду

      Десятки тысяч верующих со всей страны съехались в Кировскую область, чтобы принять участие в Великорецком крестном ходе. Его называют старейшим шествием христиан в России и по праву считают одним из самых массовых.

      В пути паломники проводят почти неделю. В храме на берегу реки Великой совершается молебен, который в этом году впервые провел патриарх Кирилл. Именно в этом месте, по преданию, в XIV веке нашли икону Николая Чудотворца, которую особо чтили русские цари.

      Это не только самый древний, но и самый масштабный крестный ход в России — и по продолжительности, и по количеству участников. Больше 40 тысяч паломников собрались в Кировской области.

      Крестный ход длится шесть дней. В общей сложности верующие проходят около 180 километров — от Кирова в село Великорецкое и обратно при любой погоде. Не каждому туристу под силу такая дистанция. С собой христиане берут палатки, походные принадлежности.

      В этом году крестный ход особенно трудный — июнь теплом не балует. Паломникам пришлось преодолевать длинные участки раскисшей от дождя глины и земли. Но несмотря ни на что в рядах верующих есть и совсем пожилые люди, и инвалиды, и дети со всех городов России. Участники говорят: в те моменты, когда от усталости хотелось упасть, помогала молитва.

      Торжественную литургию возглавил патриарх Кирилл. Предстоятель русской православной церкви участвовал в этом крестном ходе впервые за всю его историю. После трудных испытаний верующих последовало благословение самого патриарха и причастие. Глава РПЦ по окончании праздничной службы был приятно удивлен: не ожидал увидеть такого количества паломников.

      Подробности — в видеоматериале.

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