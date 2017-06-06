Патриарх Кирилл возглавил Великорецкий крестный ход

Сегодня в Кировской области состоялась кульминация самого масштабного в России крестного хода.

В Великорецком крестном ходе участвуют более 40 тысяч паломников. За шесть дней они преодолевают 180 километров — от Кирова до Никольского собора на берегу реки Великая.



Сегодня шествие впервые возглавил патриарх Кирилл. Он отслужил божественную литургию и водосвятный молебен.



Великорецкий крестный ход является самым продолжительным и древним из всех сохранившихся до наших дней. Он проходит с почитаемой Великорецкой чудотворной иконой Николая Чудотворца.



Основные торжества, по традиции, проходят на реке Великой, которая и дала название этой церемонии. В 1383 году местный крестьянин нашел на берегу водоема икону Николая Чудотворца. 17 лет назад этот крестный ход получил статус всероссийского.

