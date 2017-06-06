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  • 06.06, 19:00
    Патриарх Кирилл возглавил Великорецкий крестный ход. Кировская область, патриарх, православие, религия, христианство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Патриарх Кирилл возглавил Великорецкий крестный ход

    1 комментарий
    Патриарх Кирилл возглавил Великорецкий крестный ход

    Патриарх Кирилл возглавил Великорецкий крестный ход

    Патриарх Кирилл возглавил Великорецкий крестный ход

      Сегодня в Кировской области состоялась кульминация самого масштабного в России крестного хода.

      В Великорецком крестном ходе участвуют более 40 тысяч паломников. За шесть дней они преодолевают 180 километров — от Кирова до Никольского собора на берегу реки Великая.

      Сегодня шествие впервые возглавил патриарх Кирилл. Он отслужил божественную литургию и водосвятный молебен.

      Великорецкий крестный ход является самым продолжительным и древним из всех сохранившихся до наших дней. Он проходит с почитаемой Великорецкой чудотворной иконой Николая Чудотворца.

      Основные торжества, по традиции, проходят на реке Великой, которая и дала название этой церемонии. В 1383 году местный крестьянин нашел на берегу водоема икону Николая Чудотворца. 17 лет назад этот крестный ход получил статус всероссийского.

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