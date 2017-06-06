Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 06.06, 20:31

    Жена Джорджа Клуни родила близнецов

    2 комментария
    • Фото Reuters © 2017, Philippe Wojazer
    Жена Джорджа Клуни родила близнецов

    Жена Джорджа Клуни родила близнецов

    Жена Джорджа Клуни родила близнецов
  • Фото Reuters © 2017, Philippe Wojazer

    • У знаменитого 56-летнего американского актера Джорджа Клуни и его супруги, британского адвоката ливанского происхождения Амаль, родилась двойня.

    Джордж Клуни стал отцом двойни. Близнецов — мальчика и девочку — назвали Александр и Элла. Об этом сообщил агент семьи Клуни, передает AP. По его словам, дети здоровы и их дела «в порядке». Для 56-летнего Джорджа и 39-летней Амаль это первый родительский опыт.

    О том, что пара ждет близнецов, стало известно еще несколько месяцев назад. Джордж и Амаль женаты с осени 2014 года. Церемония состоялась в Венеции.

    Актер Джордж Клуни приобрел популярность после съемок в сериале «Скорая помощь», который выходил с 1994 по 2009 год. Кроме того, он полюбился зрителям после фильма режиссера Роберта Родригеса «От заката до рассвета» 1995 года. За успехом этой картины последовали роли в фильмах «Один прекрасный день», «Бэтмен и Робин», «Миротворец», «Идеальный шторм», «О, где же ты, брат?», «Невыносимая жестокость» и многие другие.

    В 2006-м Клуни получил премию «Оскар» и «Золотой глобус». Второй «Золотой глобус» он получил в 2012-м.

    Его супруга Амаль — юрист. Она представляла интересы знаменитого разоблачителя Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks. Кроме того, она входит в группу правозащитников, которые добиваются международного признания геноцида армян.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru