Жена Джорджа Клуни родила близнецов

У знаменитого
56-летнего американского актера Джорджа Клуни и его супруги, британского адвоката ливанского происхождения Амаль, родилась двойня.
Джордж Клуни стал отцом двойни. Близнецов — мальчика и девочку — назвали Александр и Элла. Об этом сообщил агент семьи Клуни, передает AP. По его словам, дети здоровы и их дела «в порядке». Для 56-летнего Джорджа и 39-летней Амаль это первый родительский опыт.
О том, что пара ждет близнецов, стало известно еще несколько месяцев назад. Джордж и Амаль женаты с осени 2014 года. Церемония состоялась в Венеции.
Актер Джордж Клуни приобрел популярность после съемок в сериале «Скорая помощь», который выходил с 1994 по 2009 год. Кроме того, он полюбился зрителям после фильма режиссера Роберта Родригеса «От заката до рассвета» 1995 года. За успехом этой картины последовали роли в фильмах «Один прекрасный день», «Бэтмен и Робин», «Миротворец», «Идеальный шторм», «О, где же ты, брат?», «Невыносимая жестокость» и многие другие.
В 2006-м Клуни получил премию «Оскар» и «Золотой глобус». Второй «Золотой глобус» он получил в 2012-м.
Его супруга Амаль — юрист. Она представляла интересы знаменитого разоблачителя Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks. Кроме того, она входит в группу правозащитников, которые добиваются международного признания геноцида армян.
О том, что пара ждет близнецов, стало известно еще несколько месяцев назад. Джордж и Амаль женаты с осени 2014 года. Церемония состоялась в Венеции.
Актер Джордж Клуни приобрел популярность после съемок в сериале «Скорая помощь», который выходил с 1994 по 2009 год. Кроме того, он полюбился зрителям после фильма режиссера Роберта Родригеса «От заката до рассвета» 1995 года. За успехом этой картины последовали роли в фильмах «Один прекрасный день», «Бэтмен и Робин», «Миротворец», «Идеальный шторм», «О, где же ты, брат?», «Невыносимая жестокость» и многие другие.
В 2006-м Клуни получил премию «Оскар» и «Золотой глобус». Второй «Золотой глобус» он получил в 2012-м.
Его супруга Амаль — юрист. Она представляла интересы знаменитого разоблачителя Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks. Кроме того, она входит в группу правозащитников, которые добиваются международного признания геноцида армян.
Комментарии