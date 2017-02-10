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  • 10.02, 23:46
Двойная радость: Джордж Клуни и его жена подтвердили, что ждут близнецов. артисты, беременность и роды, Голливуд, дети и подростки, знаменитости, Клуни. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Двойная радость: Джордж Клуни и его жена подтвердили, что ждут близнецов

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Двойная радость: Джордж Клуни и его жена подтвердили, что ждут близнецов

Двойная радость: Джордж Клуни и его жена подтвердили, что ждут близнецов

Двойная радость: Джордж Клуни и его жена подтвердили, что ждут близнецов

    Утонченная Амаль сменила облегающие платья на свободные наряды. Это заметили еще несколько месяцев назад. Наконец слухи о ее беременности подтвердились.

    После снимка, сделанного в аэропорту Барселоны, сомнений ни у кого не осталось. Только вот счастья в двойном размере никто не ожидал. Пока сами будущие родители не проговорились ведущей CBS Джули Чен.

    55-летний голливудский актер готовится впервые стать отцом. Причем, как сообщают проверенные источники, Джордж и его 39-летняя супруга Амаль не просто ждут первенца. Вскоре им предстоит стать родителями близнецов. Дети появятся на свет в июне.

    Амаль и Джордж обменялись свадебными клятвами в Венеции два с половиной года назад. Для их романтической церемонии даже перекрыли Гранд-канал. Однако вскоре после свадьбы Амаль вернулась к адвокатской практике. Среди ее клиентов Джулиан Ассанж и бывший генсек ООН Кофи Аннан. При этом она умудрялась постоянно быть рядом с мужем — то на съемочной площадке «Финансового монстра», то на многочисленных ковровых дорожках.

    Клуни сорвал джек-пот, как говорит Мэтт Дэймон, ближайший друг семьи Клуни. Теперь, похоже, ставки удвоились. Близнецы — говорят, что это мальчик и девочка — стали неожиданностью даже для будущих родителей.

    Впрочем двойная радость обрушилась не только на Клуни. На днях Instagram взорвало фото Бейонсе, певица сообщила, что они с мужем — рэпером и продюсером Jay Z — тоже ждут близнецов. Так что это своего рода тренд.

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