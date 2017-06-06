Лавров пригрозил ответным визовым режимом Украине

Министр иностранных дел РФ заявил, что если Киев введет визовый режим с Россией, то Москва ответит на этот шаг аналогичными мерами.
Глава МИД РФ пообещал зеркальный ответ украинским властям в случае введения визового режима с Россией.
Сергей Лавров: «Мы никаких черных списков не ведем против украинцев, но если будет визовый режим, то мы ответим визовым режимом».
С таким заявлением министр выступил перед студентами Балтийского федерального университета, передает «Интерфакс». Он напомнил о санкциях, установленных Киевом, и черных списках Украины, в которые попал ряд российских артистов.
Сергей Лавров: «Когда на нас льется поток грязи, когда наших артистов, деятелей культуры, искусства, объявляют персонами нон грата, когда отнимают бизнес у российских инвесторов в экономику Украины, когда, наконец, всерьез говорят о введении визового режима: ну, и как вы думаете, мы должны просто так все это сглатывать и не отвечать взаимностью?»
введения визового режима с РФ, готовы.
вступление Черногории в НАТО, передает ТАСС. По его мнению, это геополитический проект, в рамках которого Черногории навязали русофобские настроения. Притом этот проект не укрепляет безопасность альянса, поскольку Черногории «никто не угрожал и не может угрожать». Напротив, это приведет к дополнительным расходам для стран Североатлантического альянса, поскольку нужно будет осваивать в военно-техническом плане территорию Черногории.
Сергей Лавров: «В обмен на лояльность Черногории к антироссийским санкциям ей навязали членство в НАТО».
Сергей Лавров: «Мы никаких черных списков не ведем против украинцев, но если будет визовый режим, то мы ответим визовым режимом».
С таким заявлением министр выступил перед студентами Балтийского федерального университета, передает «Интерфакс». Он напомнил о санкциях, установленных Киевом, и черных списках Украины, в которые попал ряд российских артистов.
Сергей Лавров: «Когда на нас льется поток грязи, когда наших артистов, деятелей культуры, искусства, объявляют персонами нон грата, когда отнимают бизнес у российских инвесторов в экономику Украины, когда, наконец, всерьез говорят о введении визового режима: ну, и как вы думаете, мы должны просто так все это сглатывать и не отвечать взаимностью?»
введения визового режима с РФ, готовы.
вступление Черногории в НАТО, передает ТАСС. По его мнению, это геополитический проект, в рамках которого Черногории навязали русофобские настроения. Притом этот проект не укрепляет безопасность альянса, поскольку Черногории «никто не угрожал и не может угрожать». Напротив, это приведет к дополнительным расходам для стран Североатлантического альянса, поскольку нужно будет осваивать в военно-техническом плане территорию Черногории.
Сергей Лавров: «В обмен на лояльность Черногории к антироссийским санкциям ей навязали членство в НАТО».
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