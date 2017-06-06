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  • 06.06, 20:30
    Эксперты рассказали, стоит ли менять законы после массового расстрела под Тверью. Росгвардия, Тверская область, оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Эксперты рассказали, стоит ли менять законы после массового расстрела под Тверью

    2 комментария

    Эксперты рассказали, стоит ли менять законы после массового расстрела под Тверью

    Эксперты рассказали, стоит ли менять законы после массового расстрела под Тверью

      После расстрела девяти человек в Тверской области Росгвардия начала проверку дачников, владеющих огнестрельным оружием. В ведомстве отметили, что летом владельцы ружей и карабинов берут их с собой на дачу и часто хранят и используют их там с нарушением правил.

      Как считают эксперты, трагедия в Тверской области вполне может стать поводом для ужесточения закона об обороте гражданского оружия. Действительно, возникают вопросы. И специалисты хотят от правоохранителей индивидуального подхода к каждому случаю выдачи лицензии.

      Франц Клинцевич, первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ: «Убийцу давно должны были взять под контроль правоохранители с учетом того, что на руках у него есть оружие. Потому что все его поведение, как говорят соседи, было крайне негативным. Ему дают абсолютно отрицательную оценку».

      При этом специалисты считают, что у нас в стране получить лицензию на оружие и без того очень сложно. Более того, наша система одна из самых жестких в мире. Здесь и медицинская проверка, и проверка по линии МВД. Обязательно посмотрят, не был ли судим желающий стать обладателем оружия, даже члены семьи должны быть достаточно надежными. Все эти требования ввели уже 30 лет назад, и нужно сказать, что система эта, если не идеальна, то эффективна.

      Вячеслав Ванеев, заместитель председателя всероссийской общественной организации «Право на оружие»: «Мы можем даже это посмотреть на примере статистики. Ибо из гражданского оружия в год примерно совершается 500–560 убийств. Это против 30 тысяч убийств бытовых, которые в семьях происходят с помощью ножей, сковородок и так далее».

      Если из этих 500 случаев убрать самоубийства и случаи нарушения техники обращения с оружием, то остается около 100 убийств, совершаемых по злому умыслу.

      Подробности — в сюжете обозревателя НТВ Марата Сетдикова.

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