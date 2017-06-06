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  • 06.06, 17:29
    «Газпром» оценил влияние кризиса вокруг Катара на сырьевые рынки. Ближний Восток, газ, Газпром, Катар, нефть, ОПЕК. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Газпром» оценил влияние кризиса вокруг Катара на сырьевые рынки

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    «Газпром» оценил влияние кризиса вокруг Катара на сырьевые рынки

    «Газпром» оценил влияние кризиса вокруг Катара на сырьевые рынки

      Игроки на сырьевом рынке проводят торги в осторожном ожидании. Они следят за тем, как развивается ситуация вокруг Катара, и пытаются предугадать, может ли она подорвать договоренность ОПЕК о сокращении добычи.

      Эскалация катарских событий может привести и к проблемам с экспортом сжиженного газа из этой страны, заявил зампред правления «Газпрома» Александр Медведев. Он добавил: когда рынок трясет, это интересно сырьевым спекулянтам, которые в таких условиях зарабатывают, а представители отрасли предпочитают предсказуемую картину.

      Говоря о перспективах спроса на газ в Европе, Медведев сказал, что даже реализация «Северного потока — 2» и двух ниток «Турецкого потока» не сократит разрыв между спросом и предложением в этом регионе.

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