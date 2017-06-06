Россия подняла в воздух МиГ-31 для перехвата самолета ВВС Норвегии

Российский истребитель
МиГ-31 сегодня поднялся в воздух на перехват самолета, следовавшего вдоль российской границы с выключенным транспондером. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
Из сообщения Минобороны: «Экипаж перехватчика сблизился с целью на безопасное расстояние и визуально идентифицировал ее как патрульный противолодочный самолет ВВС Норвегии P-3C „Орион“».
В результате норвежский самолет изменил маршрут, а МиГ-31 вернулся на базу, отмечает агентство.
Ранее сегодня сообщалось, что Россия подняла в воздух истребитель Су-27 для перехвата американского бомбардировщика B-52 над Балтикой.
В результате норвежский самолет изменил маршрут, а МиГ-31 вернулся на базу, отмечает агентство.
Ранее сегодня сообщалось, что Россия подняла в воздух истребитель Су-27 для перехвата американского бомбардировщика B-52 над Балтикой.
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