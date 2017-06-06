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  • 06.06, 17:29

    Россия подняла в воздух МиГ-31 для перехвата самолета ВВС Норвегии

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    Россия подняла в воздух МиГ-31 для перехвата самолета ВВС Норвегии

    Россия подняла в воздух <nobr>МиГ-31</nobr> для перехвата самолета ВВС Норвегии

    Российский истребитель МиГ-31 сегодня поднялся в воздух на перехват самолета, следовавшего вдоль российской границы с выключенным транспондером. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

    Из сообщения Минобороны: «Экипаж перехватчика сблизился с целью на безопасное расстояние и визуально идентифицировал ее как патрульный противолодочный самолет ВВС Норвегии P-3C „Орион“».

    В результате норвежский самолет изменил маршрут, а МиГ-31 вернулся на базу, отмечает агентство.

    Ранее сегодня сообщалось, что Россия подняла в воздух истребитель Су-27 для перехвата американского бомбардировщика B-52 над Балтикой.

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