Стратегический бомбардировщик США перехвачен над Балтикой российским Су-27

Российский истребитель
Су-27 поднялся в воздух для перехвата американского B-52 над Балтикой, после чего вернулся на базу.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны, сегодня около 10:00 российские средства контроля засекли воздушную цель, летящую над нейтральными водами Балтийского моря. На перехват цели был поднят истребитель Су-27 ПВО Балтийского флота.
Из сообщения Минобороны: «Экипаж российского Су-27, приблизившись к воздушному объекту на безопасное расстояние, идентифицировал его как американский стратегический бомбардировщик В-52 и осуществлял сопровождение».
После удаления американского самолета от российской границы истребитель Су-27 благополучно вернулся на свой аэродром базирования.
Из сообщения Минобороны: «Экипаж российского Су-27, приблизившись к воздушному объекту на безопасное расстояние, идентифицировал его как американский стратегический бомбардировщик В-52 и осуществлял сопровождение».
После удаления американского самолета от российской границы истребитель Су-27 благополучно вернулся на свой аэродром базирования.
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