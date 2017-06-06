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  • 06.06, 15:58

    Стратегический бомбардировщик США перехвачен над Балтикой российским Су-27

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    Стратегический бомбардировщик США перехвачен над Балтикой российским Су-27

    Стратегический бомбардировщик США перехвачен над Балтикой российским <nobr>Су-27</nobr>

    Российский истребитель Су-27 поднялся в воздух для перехвата американского B-52 над Балтикой, после чего вернулся на базу.

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны, сегодня около 10:00 российские средства контроля засекли воздушную цель, летящую над нейтральными водами Балтийского моря. На перехват цели был поднят истребитель Су-27 ПВО Балтийского флота.

    Из сообщения Минобороны: «Экипаж российского Су-27, приблизившись к воздушному объекту на безопасное расстояние, идентифицировал его как американский стратегический бомбардировщик В-52 и осуществлял сопровождение».

    После удаления американского самолета от российской границы истребитель Су-27 благополучно вернулся на свой аэродром базирования.

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