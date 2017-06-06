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  • 06.06, 14:26

    «Газпром» опроверг заявления «Нафтогаза» по решению Стокгольмского арбитража

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    «Газпром» опроверг заявления «Нафтогаза» по решению Стокгольмского арбитража

    «Газпром» опроверг заявления «Нафтогаза» по решению Стокгольмского арбитража

    Баланс по промежуточному решению Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом» для «Газпрома» положительный, заявил зампред правления компании Александр Медведев.

    Представитель «Газпрома» опроверг утверждения, что предварительное решение суда не в пользу российской компании.

    Александр Медведев: «В любом случае баланс по этому решению для „Газпрома“ положительный. Даже на предварительном этапе. Объем этого баланса будет определен по итогам окончательного решения арбитража».

    Заявления украинской стороны о том, что суд отменил норму «бери или плати», на которой основана большая часть претензий «Газпрома», Медведев назвал «публичной манипуляцией».

    Александр Медведев: «Один вопрос только затрону. Вот украинская сторона утверждает, что арбитражное решение отменило „бери или плати“. Это не так. Не отменило оно „бери или плати“. Я не буду вам рассказывать, что там на самом деле, но отмены „бери или плати“ нет».

    30 июня стороны представят в суде возражения и комментарии по предварительному решению. Когда будет вынесено окончательное решение, неизвестно.

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