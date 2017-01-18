«Нафтогаз» отказался гасить долги перед «Газпромом» до вердикта суда

Не плануємо оплачувати рахунок Газпрому.ГП посилається на«бери або плати».Наша позиція-арбітраж вирішить,чи має застосовуватись це положення

Газпром хоче отримати з Нафтогазу $5,3 млрд.А ми заплатили за весь газ зЄC у 2016р (імпортували газ тільки з ЄC) -$1,6 млрд,- Юрій Вітренко