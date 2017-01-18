«Нафтогаз» отказался гасить долги перед «Газпромом» до вердикта суда

«Нафтогаз Украины» не намерен гасить долги перед «Газпромом» по условию «бери или плати» до вердикта Стокгольмского арбитража.
«Нафтогаз Украины»: «В обосновании к счету „Газпром“ ссылается на норму „бери или плати“. „Нафтогаз“ не планирует оплачивать этот счет до принятия решения арбитражным трибуналом по вопросу, должно ли применяться положение контракта „бери или плати“ в рамках существующего арбитражного спора».
Не плануємо оплачувати рахунок Газпрому.ГП посилається на«бери або плати».Наша позиція-арбітраж вирішить,чи має застосовуватись це положення— Нафтогаз України (@NaftogazUK) January 18, 2017
Главный коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко добавил, что «Газпром» требует 5,3 млрд долларов, в то время как за весь 2016 год Украина заплатила за импортируемый из ЕС газ 1,6 млрд долларов.
Газпром хоче отримати з Нафтогазу $5,3 млрд.А ми заплатили за весь газ зЄC у 2016р (імпортували газ тільки з ЄC) -$1,6 млрд,- Юрій Вітренко— Нафтогаз України (@NaftogazUK) January 18, 2017
«Газпром» выставил Украине счет на 5,319 млрд долларов за невыбранный украинской компанией газ в II-IV кварталах 2016 года. В первом квартале условие «бери или плати» не применялось, поскольку действовал зимний газовый пакет. Общий объем долга «Нафтогаза» по механизму «бери или плати» за 2012–2016 годы достиг 35 млрд долларов.
Встречные иски «Газпрома» и «Нафтогаза» находятся в Стокгольмском арбитраже с 2014 года. Сумма претензий по ним регулярно растет.
Комментарии