ФСБ не выявила прямых угроз безопасности гостям Кубка конфедераций

Российские спецслужбы не выявили непосредственных угроз безопасности участникам и гостям Кубка конфедераций по футболу в России. Об этом заявил заместитель директора ФСБ РФ Алексей Лаврищев.
Алексей Лаврищев: «На сегодняшний день непосредственных угроз безопасности участникам и гостям Кубка конфедераций не выявлено».
По его словам, правоохранители прикладывают максимум усилий для того, чтобы турнир прошел в комфортных и безопасных условиях, сообщает РИА Новости.
Алексей Лаврищев: «Проводится вся необходимая работа по выявлению и предупреждению угроз. Имеющийся опыт обеспечения безопасности, полученный при проведении крупных международных мероприятий, позволит обеспечить безопасность и не допустить террористических угроз».
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.
По его словам, правоохранители прикладывают максимум усилий для того, чтобы турнир прошел в комфортных и безопасных условиях, сообщает РИА Новости.
Алексей Лаврищев: «Проводится вся необходимая работа по выявлению и предупреждению угроз. Имеющийся опыт обеспечения безопасности, полученный при проведении крупных международных мероприятий, позволит обеспечить безопасность и не допустить террористических угроз».
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.
Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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