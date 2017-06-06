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  • 06.06, 14:27

    ФСБ не выявила прямых угроз безопасности гостям Кубка конфедераций

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    ФСБ не выявила прямых угроз безопасности гостям Кубка конфедераций

    ФСБ не выявила прямых угроз безопасности гостям Кубка конфедераций

    Российские спецслужбы не выявили непосредственных угроз безопасности участникам и гостям Кубка конфедераций по футболу в России. Об этом заявил заместитель директора ФСБ РФ Алексей Лаврищев.

    Алексей Лаврищев: «На сегодняшний день непосредственных угроз безопасности участникам и гостям Кубка конфедераций не выявлено».

    По его словам, правоохранители прикладывают максимум усилий для того, чтобы турнир прошел в комфортных и безопасных условиях, сообщает РИА Новости.

    Алексей Лаврищев: «Проводится вся необходимая работа по выявлению и предупреждению угроз. Имеющийся опыт обеспечения безопасности, полученный при проведении крупных международных мероприятий, позволит обеспечить безопасность и не допустить террористических угроз».

    Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.
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