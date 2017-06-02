Власти Москвы рассказали, в какой одежде не пустят на Кубок конфедераций

Болельщикам запретят проходить на матчи Кубка конфедераций по футболу в одежде с определенными надписями.
В пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили РИА Новости, что специального дресс-кода для болельщиков не предусмотрено, но ограничения все-таки есть.
Департамент региональной безопасности Москвы: «Каких-либо ограничений в одежде при следовании на футбольные матчи не существует, за исключением надписей экстремистского характера или содержащих нацистскую атрибутику или символику. Либо атрибутику или символику экстремистских организаций».
Сотрудники департамента отметили, что футбол — это праздник. «Хочется, чтобы люди были одеты красиво, стильно и чувствовали себя комфортно», — отметил собеседник.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.
Департамент региональной безопасности Москвы: «Каких-либо ограничений в одежде при следовании на футбольные матчи не существует, за исключением надписей экстремистского характера или содержащих нацистскую атрибутику или символику. Либо атрибутику или символику экстремистских организаций».
Сотрудники департамента отметили, что футбол — это праздник. «Хочется, чтобы люди были одеты красиво, стильно и чувствовали себя комфортно», — отметил собеседник.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.
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