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  • 03.06, 04:32

    Власти Москвы рассказали, в какой одежде не пустят на Кубок конфедераций

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    • Фото: Ковалев Петр / ТАСС
    Власти Москвы рассказали, в какой одежде не пустят на Кубок конфедераций

    Власти Москвы рассказали, в какой одежде не пустят на Кубок конфедераций

    Власти Москвы рассказали, в какой одежде не пустят на Кубок конфедераций
  • Фото: Ковалев Петр / ТАСС

    • Болельщикам запретят проходить на матчи Кубка конфедераций по футболу в одежде с определенными надписями.

    В пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили РИА Новости, что специального дресс-кода для болельщиков не предусмотрено, но ограничения все-таки есть.

    Департамент региональной безопасности Москвы: «Каких-либо ограничений в одежде при следовании на футбольные матчи не существует, за исключением надписей экстремистского характера или содержащих нацистскую атрибутику или символику. Либо атрибутику или символику экстремистских организаций».

    Сотрудники департамента отметили, что футбол — это праздник. «Хочется, чтобы люди были одеты красиво, стильно и чувствовали себя комфортно», — отметил собеседник.

    Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

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