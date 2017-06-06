Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
Онлайн на сайте
Парламентские слушания по законопроекту о реновации
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 06.06, 14:26

    АТОР: из-за чартеров «ВИМ-Авиа» туристический рынок сваливается в штопор

    комментировать

    АТОР: из-за чартеров «ВИМ-Авиа» туристический рынок сваливается в штопор

    АТОР: <nobr>из-за</nobr> чартеров <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr> туристический рынок сваливается в штопор

    Российские туроператоры столкнулись с серьезными проблемами из-за сокращения чартерной программы авиакомпании «ВИМ-Авиа».

    В Ассоциации туроператоров России сообщили, что последние данные авиакомпании «ВИМ-Авиа» говорят о том, что ее планы относительно масштабов сокращения своей чартерной программы изменились: коррекция произведена за пределами ранее обозначенного периода 2–15 июня, сняты целые чартерные цепочки из регионов. По этой причине компании вынуждены в спешном порядке искать альтернативные варианты.

    АТОР: «Фактически сегодня рынок сваливается в штопор: в текущей ситуации проблемы у туроператоров по поиску новых перевозчиков будут нарастать как снежный ком. С одной стороны, с каждым днем отмен новых рейсов „ВИМ-Авиа“ (о которых сообщается зачастую за два часа до наступления новых суток) количество туристов, уже купивших туры с вылетами этой авиакомпании, увеличивается. И с другой стороны, свободных самолетов у других авиакомпаний, напротив, становится все меньше — турпоток на старте летнего сезона растет каждый день».

    В АТОР также выразили сомнение, что «ВИМ-Авиа» в состоянии сдержать обещание и вывезти с курортов всех туристов, которые уже перевезены бортами авиакомпании в места отдыха.

    В конце мая из-за позднего прибытия трех самолетов с планового обслуживания у «ВИМ-Авиа» начались веерные задержки рейсов. В связи с этим в начале июня авиакомпания объявила, что до 15 июня сокращает 12,8% чартерных рейсов, чтобы урегулировать ситуацию.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru