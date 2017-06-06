АТОР: из-за чартеров «ВИМ-Авиа» туристический рынок сваливается в штопор

Российские туроператоры столкнулись с серьезными проблемами
из-за сокращения чартерной программы авиакомпании «ВИМ-Авиа».
В Ассоциации туроператоров России сообщили, что последние данные авиакомпании «ВИМ-Авиа» говорят о том, что ее планы относительно масштабов сокращения своей чартерной программы изменились: коррекция произведена за пределами ранее обозначенного периода 2–15 июня, сняты целые чартерные цепочки из регионов. По этой причине компании вынуждены в спешном порядке искать альтернативные варианты.
АТОР: «Фактически сегодня рынок сваливается в штопор: в текущей ситуации проблемы у туроператоров по поиску новых перевозчиков будут нарастать как снежный ком. С одной стороны, с каждым днем отмен новых рейсов „ВИМ-Авиа“ (о которых сообщается зачастую за два часа до наступления новых суток) количество туристов, уже купивших туры с вылетами этой авиакомпании, увеличивается. И с другой стороны, свободных самолетов у других авиакомпаний, напротив, становится все меньше — турпоток на старте летнего сезона растет каждый день».
В АТОР также выразили сомнение, что «ВИМ-Авиа» в состоянии сдержать обещание и вывезти с курортов всех туристов, которые уже перевезены бортами авиакомпании в места отдыха.
В конце мая из-за позднего прибытия трех самолетов с планового обслуживания у «ВИМ-Авиа» начались веерные задержки рейсов. В связи с этим в начале июня авиакомпания объявила, что до 15 июня сокращает 12,8% чартерных рейсов, чтобы урегулировать ситуацию.
АТОР: «Фактически сегодня рынок сваливается в штопор: в текущей ситуации проблемы у туроператоров по поиску новых перевозчиков будут нарастать как снежный ком. С одной стороны, с каждым днем отмен новых рейсов „ВИМ-Авиа“ (о которых сообщается зачастую за два часа до наступления новых суток) количество туристов, уже купивших туры с вылетами этой авиакомпании, увеличивается. И с другой стороны, свободных самолетов у других авиакомпаний, напротив, становится все меньше — турпоток на старте летнего сезона растет каждый день».
В АТОР также выразили сомнение, что «ВИМ-Авиа» в состоянии сдержать обещание и вывезти с курортов всех туристов, которые уже перевезены бортами авиакомпании в места отдыха.
В конце мая из-за позднего прибытия трех самолетов с планового обслуживания у «ВИМ-Авиа» начались веерные задержки рейсов. В связи с этим в начале июня авиакомпания объявила, что до 15 июня сокращает 12,8% чартерных рейсов, чтобы урегулировать ситуацию.
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