«ВИМ-Авиа» с 5 июня отменяет 22 чартерных рейса

Авиакомпания
«ВИМ-Авиа» опубликовала список чартерных рейсов, отмененных с 5 июня.
В списке — 22 чартерных рейса из Москвы и других городов, в том числе в Сочи, Бургас, Анталию, Энфиду.
Авиакомпания просит пассажиров отмененных чартерных рейсов не приезжать в аэропорт, а обращаться к туроператорам. В «ВИМ-Авиа» также заверили, что «все обязательства перед пассажирами чартерных рейсов, которые в данный момент уже были перевезены на российские и зарубежные курорты, будут выполнены».
В конце мая из-за позднего прибытия трех самолетов с планового обслуживания у авиакомпании начались веерные задержки рейсов. В связи с этим в начале июня «ВИМ-Авиа» объявила, что до 15 июня сокращает 12,8% чартерных рейсов, чтобы урегулировать ситуацию.
Авиакомпания просит пассажиров отмененных чартерных рейсов не приезжать в аэропорт, а обращаться к туроператорам. В «ВИМ-Авиа» также заверили, что «все обязательства перед пассажирами чартерных рейсов, которые в данный момент уже были перевезены на российские и зарубежные курорты, будут выполнены».
В конце мая из-за позднего прибытия трех самолетов с планового обслуживания у авиакомпании начались веерные задержки рейсов. В связи с этим в начале июня «ВИМ-Авиа» объявила, что до 15 июня сокращает 12,8% чартерных рейсов, чтобы урегулировать ситуацию.
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