Трамп поручил Тиллерсону улучшить отношения с Россией любыми путями

Президент США Дональд Трамп попросил госсекретаря Рекса Тиллерсона попытаться улучшить отношения с Россией всеми возможными путями. Об этом сообщил сам глава Госдепа в ходе визита в Новую Зеландию.
Тиллерсон, которого цитирует Reuters, отметил, что, по мнению Трампа, продолжающееся в США расследование приписываемого России вмешательства в выборы в США и ее связей с президентской администрацией не должно подрывать усилия по восстановлению отношений с Москвой.
Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: «Президент прямым текстом сказал мне не позволять тому, что происходит здесь в области политики, мешать мне делать то, что необходимо в этом вопросе. Также он дал мне ясно понять, что мы можем добиться прогресса».
Тиллерсон уточнил, что Трамп дал ему четкое поручение «вести работу в любом возможном темпе» и в тех областях, в которых можно добиться успехов.
Госсекретарь при этом признал, что отношения между США и Россией в настоящий момент находятся на низком уровне.
Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: «Президент прямым текстом сказал мне не позволять тому, что происходит здесь в области политики, мешать мне делать то, что необходимо в этом вопросе. Также он дал мне ясно понять, что мы можем добиться прогресса».
Тиллерсон уточнил, что Трамп дал ему четкое поручение «вести работу в любом возможном темпе» и в тех областях, в которых можно добиться успехов.
Госсекретарь при этом признал, что отношения между США и Россией в настоящий момент находятся на низком уровне.
Trump’s ’been clear to me’ to try to rebuild Russia ties: Tillerson https://t.co/okZZIIX0Xu— Reuters World (@ReutersWorld) June 6, 2017
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