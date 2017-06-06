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  • 06.06, 12:56

    Трамп поручил Тиллерсону улучшить отношения с Россией любыми путями

    4 комментария
    Трамп поручил Тиллерсону улучшить отношения с Россией любыми путями

    Трамп поручил Тиллерсону улучшить отношения с Россией любыми путями

    Трамп поручил Тиллерсону улучшить отношения с Россией любыми путями
  • Фото Associated Press © 2017, Carolyn Kaster

    • Президент США Дональд Трамп попросил госсекретаря Рекса Тиллерсона попытаться улучшить отношения с Россией всеми возможными путями. Об этом сообщил сам глава Госдепа в ходе визита в Новую Зеландию.

    Тиллерсон, которого цитирует Reuters, отметил, что, по мнению Трампа, продолжающееся в США расследование приписываемого России вмешательства в выборы в США и ее связей с президентской администрацией не должно подрывать усилия по восстановлению отношений с Москвой.

    Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: «Президент прямым текстом сказал мне не позволять тому, что происходит здесь в области политики, мешать мне делать то, что необходимо в этом вопросе. Также он дал мне ясно понять, что мы можем добиться прогресса».

    Тиллерсон уточнил, что Трамп дал ему четкое поручение «вести работу в любом возможном темпе» и в тех областях, в которых можно добиться успехов.

    Госсекретарь при этом признал, что отношения между США и Россией в настоящий момент находятся на низком уровне.

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