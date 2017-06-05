Путин ответил на самые болезненные вопросы об отношениях России и США

Владимир Путин во время ПМЭФ прокомментировал самые болезненные темы в дипотношениях Москвы и Вашингтона. Президент дал интервью ведущей NBC. Вопросы вновь касались вмешательства хакеров в американские выборы и влияния РФ на Дональда Трампа.
Совсем недавно Мегин Келли была ведущей телеканала Fox News, но после нескольких пикировок с Дональдом Трампом во время американских праймериз, она ушла с канала консерваторов, как называют Fox, на либеральный NBC. Теперь у нее своя программа «Воскресный вечер с Мегин Келли», и на свой дебютный эфир она заполучила эксклюзив, о котором может только мечтать журналист, — интервью с президентом России Владимиром Путиным. Еще и в тот момент, когда в Америке только и говорят, что о вмешательстве Кремля в американские выборы и возможном сговоре между Москвой и командой Трампа.
Владимир Путин: «Я ни разу не видел никаких прямых доказательств вмешательства России в президентские выборы США. Ведь сегодняшние технологии таковы, что можно так закамуфлировать, что никто не поймет происхождение этого адреса и наоборот. Можно так подставить человека, что именно он является источником той или иной атаки. Технологии очень изощренные, тонкие, и когда мы это поймем, то иллюзии рассеются, это во-первых. А во-вторых, я убежден, что никакое вмешательство извне в маленькой стране или такой большой, как США, не может повлиять на результаты выборов».
По словам Путина, истерию вокруг России в Америке создают демократы, проигравшие выборы, а самой России все равно кто будет президентом США, потому что от перемен в Белом доме американская политика в мире все равно практически не меняется. Путин предложил американской ведущей вспомнить, сколько раз Соединенные Штаты вмешивались в выборы в других странах.
Владимир Путин: «Я никого не хочу обидеть, но Соединенные Штаты везде, по всему миру активно вмешиваются в дела других стран. Вот куда пальцем на карте ни ткнешь, везде будут жаловаться на то, что американские официальные лица вмешиваются в политический процесс».
Мегин Келли: «Это звучит как оправдание».
Владимир Путин: «Это звучит как констатация факта».
Келли била в одну точку, задавая вопросы, волнующие сейчас большинство американцев. Например, о чем говорили Джаред Кушнер, зять президента Трампа, с российским послом в США Сергеем Кисляком? Путин даже рассмеялся.
Владимир Путин: «Понятия не имею, говорю вам откровенно. Текущая работа посла. Вы что думаете, со всего мира, из США посол мне каждый день докладывает, с кем он встречается, что обсуждает? Бред какой-то. Вы понимаете, что вы спрашиваете? Просто кто-то решил к этому прицепиться и избрал это как линию атаки на президента. Это не наше дело, это ваши разборки внутриполитические. Не о чем говорить. Удивительно. Вы на голом месте сделали сенсацию и превратили ее в инструмент борьбы с действующим президентом. Вы просто такие изобретательные люди, молодцы, вам скучно жить, наверное».
Еще одна история, активно раскручивающаяся в США, — поездка бывшего советника Трампа Майкла Флинна в Россию, из-за которой в итоге он лишился своего поста. В Америке ее преподносят, словно Флинн обсуждал с Путиным будущие отношения двух стран. Российский президент объяснил, что и это весьма далеко от истины.
Владимир Путин: «У меня с вами лучше отношения, чем с господином Флинном, мы с вами вчера встречались, сегодня. Я с ним даже практически не разговаривал, я с ним поздоровался, сел рядом, попрощался и ушел. Все мое знакомство с господином Флинном. Если у нас с Флинном был вот такой контакт, а с вами целый день, то Флинна уволили с работы, а вас нужно арестовать и посадить в тюрьму».
В тюрьму Келли, конечно, не посадят, но в Америке либералы уже обвинили ее в том, что она появилась на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге в слишком легкомысленном платье — мол, пыталась понравиться Путину. И то, что Келли улыбалась во время интервью с президентом России, многих тоже возмутило.
Телеканал NBC засыпали письмами с вопросами: «Зачем вы предоставляете слово врагу?». А бывший советник по национальной безопасности президента Обамы Сьюзан Райс и вовсе назвала слова Путина о невмешательстве России в американские выборы ложью.
Безусловно, интервью Путина в Америке будут смотреть и обсуждать дальше, особенно на Капитолийском холме и в Белом доме, но вот услышат ли американские политики, то, что говорил президент России, в этом есть большие сомнения.
Позже Мегин Келли поделилась впечатлениями от беседы с президентом. По словам ведущей, если во время официальных мероприятий питерского форума он демонстрировал твердость позиций и непреклонность, то при выключенных камерах общение было совсем другим — очень теплым и приятным. Путин спрашивал ее о семье и рассказывал о своей.
Владимир Путин: «Я ни разу не видел никаких прямых доказательств вмешательства России в президентские выборы США. Ведь сегодняшние технологии таковы, что можно так закамуфлировать, что никто не поймет происхождение этого адреса и наоборот. Можно так подставить человека, что именно он является источником той или иной атаки. Технологии очень изощренные, тонкие, и когда мы это поймем, то иллюзии рассеются, это во-первых. А во-вторых, я убежден, что никакое вмешательство извне в маленькой стране или такой большой, как США, не может повлиять на результаты выборов».
По словам Путина, истерию вокруг России в Америке создают демократы, проигравшие выборы, а самой России все равно кто будет президентом США, потому что от перемен в Белом доме американская политика в мире все равно практически не меняется. Путин предложил американской ведущей вспомнить, сколько раз Соединенные Штаты вмешивались в выборы в других странах.
Владимир Путин: «Я никого не хочу обидеть, но Соединенные Штаты везде, по всему миру активно вмешиваются в дела других стран. Вот куда пальцем на карте ни ткнешь, везде будут жаловаться на то, что американские официальные лица вмешиваются в политический процесс».
Мегин Келли: «Это звучит как оправдание».
Владимир Путин: «Это звучит как констатация факта».
Келли била в одну точку, задавая вопросы, волнующие сейчас большинство американцев. Например, о чем говорили Джаред Кушнер, зять президента Трампа, с российским послом в США Сергеем Кисляком? Путин даже рассмеялся.
Владимир Путин: «Понятия не имею, говорю вам откровенно. Текущая работа посла. Вы что думаете, со всего мира, из США посол мне каждый день докладывает, с кем он встречается, что обсуждает? Бред какой-то. Вы понимаете, что вы спрашиваете? Просто кто-то решил к этому прицепиться и избрал это как линию атаки на президента. Это не наше дело, это ваши разборки внутриполитические. Не о чем говорить. Удивительно. Вы на голом месте сделали сенсацию и превратили ее в инструмент борьбы с действующим президентом. Вы просто такие изобретательные люди, молодцы, вам скучно жить, наверное».
Еще одна история, активно раскручивающаяся в США, — поездка бывшего советника Трампа Майкла Флинна в Россию, из-за которой в итоге он лишился своего поста. В Америке ее преподносят, словно Флинн обсуждал с Путиным будущие отношения двух стран. Российский президент объяснил, что и это весьма далеко от истины.
Владимир Путин: «У меня с вами лучше отношения, чем с господином Флинном, мы с вами вчера встречались, сегодня. Я с ним даже практически не разговаривал, я с ним поздоровался, сел рядом, попрощался и ушел. Все мое знакомство с господином Флинном. Если у нас с Флинном был вот такой контакт, а с вами целый день, то Флинна уволили с работы, а вас нужно арестовать и посадить в тюрьму».
В тюрьму Келли, конечно, не посадят, но в Америке либералы уже обвинили ее в том, что она появилась на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге в слишком легкомысленном платье — мол, пыталась понравиться Путину. И то, что Келли улыбалась во время интервью с президентом России, многих тоже возмутило.
Телеканал NBC засыпали письмами с вопросами: «Зачем вы предоставляете слово врагу?». А бывший советник по национальной безопасности президента Обамы Сьюзан Райс и вовсе назвала слова Путина о невмешательстве России в американские выборы ложью.
Безусловно, интервью Путина в Америке будут смотреть и обсуждать дальше, особенно на Капитолийском холме и в Белом доме, но вот услышат ли американские политики, то, что говорил президент России, в этом есть большие сомнения.
Позже Мегин Келли поделилась впечатлениями от беседы с президентом. По словам ведущей, если во время официальных мероприятий питерского форума он демонстрировал твердость позиций и непреклонность, то при выключенных камерах общение было совсем другим — очень теплым и приятным. Путин спрашивал ее о семье и рассказывал о своей.
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