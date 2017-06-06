Россия заблокировала 11 млн евро из взноса в Совет Европы

Россия заблокировала перечисление трети взноса в бюджет Совета Европы, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Председатель нижней палаты парламента пояснил, что сумма взноса РФ в Совет Европы сокращена в связи с неучастием российской делегации в работе ПАСЕ. Треть взноса — это около 11 млн евро.
Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ: «Заблокировали перечисление. Финансирование идет по этапам. Оставшаяся на конец года треть не перечисляется. Это около 11 миллионов евро».
Володин напомнил, что об этой, по сути, вынужденной мере Совет Европы ранее не раз предупреждали российские политики, в том числе глава МИД РФ Сергей Лавров и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Российская делегация отказалась от участия в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы, так как стране до сих пор не вернули полномочия, которых лишили еще в 2014 году после воссоединения с Крымом. Россия не имеет права голоса и пока остается лишь наблюдателем.
Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ: «Заблокировали перечисление. Финансирование идет по этапам. Оставшаяся на конец года треть не перечисляется. Это около 11 миллионов евро».
Володин напомнил, что об этой, по сути, вынужденной мере Совет Европы ранее не раз предупреждали российские политики, в том числе глава МИД РФ Сергей Лавров и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Российская делегация отказалась от участия в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы, так как стране до сих пор не вернули полномочия, которых лишили еще в 2014 году после воссоединения с Крымом. Россия не имеет права голоса и пока остается лишь наблюдателем.
Комментарии