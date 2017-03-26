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  • 26.03, 17:25

    Спикер ПАСЕ на встрече с Володиным выразил надежду на возвращение РФ в ассамблею

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    • Фото РИА Новости, Илья Питалев
    Спикер ПАСЕ на встрече с Володиным выразил надежду на возвращение РФ в ассамблею

    Спикер ПАСЕ на встрече с Володиным выразил надежду на возвращение РФ в ассамблею

    Спикер ПАСЕ на встрече с Володиным выразил надежду на возвращение РФ в ассамблею
  • Фото РИА Новости, Илья Питалев

    • Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт рассчитывает, что делегация РФ вернется в ассамблею до конца его председательских полномочий, которые истекают в начале 2018 года.

    Об этом председатель ПАСЕ заявил на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным на полях мероприятий Парламентской ассамблеи ОДКБ.

    Педро Аграмунт: «Хотя мой председательский срок в ассамблее начался с того, что российская делегация отсутствовала у нас, я очень надеюсь и думаю, что, когда мой председательский срок закончится, Российская Федерация уже будет в ассамблее».

    Глава ПАСЕ подчеркнул, что только вместе Москва и ассамблея смогут защитить ценности Совета Европы.

    Педро Аграмунт: «Сегодня, когда мы сталкиваемся с такими важными проблемами, как популистские и антиинституциональные тенденции, терроризм, управление миграцией и кризис беженцев, мы должны вспомнить о происхождении Совета Европы и идеалах, которые оживили процесс европейского строительства: мир, международное сотрудничество и ценности демократии, прав человека и верховенства права».

    Агамунт призвал все европейские государства совместно бороться с терроризмом, в том числе с участием США. Он также выразил уверенность, что сирийская проблема может быть решена, если Москва и Вашингтон объединят для этого свои усилия.

    В январе Вячеслав Володин заявил, что не видит смысла для России участвовать в работе ПАСЕ до внесения изменений в ее регламент, которые бы защитили права национальных делегаций и исключили возможность пересмотра их полномочий.

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