Братаны-2
Братаны-2 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 11.01, 11:23

Володин назвал бессмысленным участие РФ в ПАСЕ до изменения ее регламента

комментировать

Володин назвал бессмысленным участие РФ в ПАСЕ до изменения ее регламента

Володин назвал бессмысленным участие РФ в ПАСЕ до изменения ее регламента

Председатель Госдумы Вячеслав Володин не видит смысла для России участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы до изменения ее регламента. Об этом спикер нижней палаты парламента заявил, открывая весеннюю сессию.

Вячеслав Володин уточнил, что изменения в регламенте ПАСЕ должны защитить права национальных делегаций и исключить возможность пересмотра их полномочий.

Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ: «Вопрос участия делегации России в ПАСЕ — это вопрос к самой Парламентской Ассамблее Совета Европы и внесения необходимых изменений в ее регламент. Пока он не будет изменен и не будут защищены права национальных делегаций, участие в работе ПАСЕ не имеет смысла».

Спикер Госдумы подчеркнул, что лишение права голоса в ПАСЕ делегации страны «противоречит сути парламентаризма как такового» и «самой идее общеевропейской парламентской структуры, где должны быть представлены различные позиции стран-участниц и быть слышны разные мнения».

Делегация РФ была лишена основных прав в ПАСЕ в 2014 году из-за ситуации вокруг Крыма и Украины. В знак протеста парламентарии РФ отказались от участия в сессиях Ассамблеи.

Ранее Володин сообщил, что его встреча с главой ПАСЕ Педро Аграмунтом назначена на 12 января.

Новости по теме

Санкции против РФ и ответные меры

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru