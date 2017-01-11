Володин назвал бессмысленным участие РФ в ПАСЕ до изменения ее регламента

Председатель Госдумы Вячеслав Володин не видит смысла для России участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы до изменения ее регламента. Об этом спикер нижней палаты парламента заявил, открывая весеннюю сессию.изменения в регламенте ПАСЕ должны защитить права национальных делегаций и исключить возможность пересмотра их полномочий.
Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ: «Вопрос участия делегации России в ПАСЕ — это вопрос к самой Парламентской Ассамблее Совета Европы и внесения необходимых изменений в ее регламент. Пока он не будет изменен и не будут защищены права национальных делегаций, участие в работе ПАСЕ не имеет смысла».
Спикер Госдумы подчеркнул, что лишение права голоса в ПАСЕ делегации страны «противоречит сути парламентаризма как такового» и «самой идее общеевропейской парламентской структуры, где должны быть представлены различные позиции стран-участниц и быть слышны разные мнения».
Делегация РФ была лишена основных прав в ПАСЕ в 2014 году из-за ситуации вокруг Крыма и Украины. В знак протеста парламентарии РФ отказались от участия в сессиях Ассамблеи.
Ранее Володин сообщил, что его встреча с главой ПАСЕ Педро Аграмунтом назначена на 12 января.
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