Роспотребнадзор назвал наиболее страдающие от ожирения регионы РФ

Число диагнозов ожирение в России с
2011-го по 2015 год выросло более чем в два раза. Об этом свидетельствует доклад Роспотребнадзора. Данными за 2016 год ведомство пока не располагают.
По информации газеты «Известия», в 2015 году показатель заболеваемости ожирением составил 284,8 случая на 100 тысяч человек, в то время как в 2011 году он составлял 123,65 случая на 100 тысяч человек.
Таким образом, заболеваемость ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом в 2015 году возросла по сравнению с 2011 годом в 2,3 раза. Роспотребнадзор прогнозирует тенденцию к росту этого показателя.
Что касается регионов России, то чаще всего от ожирения страдают в Ненецком Автономном Округе (1031,96 на 100 тыс. населения), Алтайском крае (975,9) и Пензенской области (678,08).
Рост проблемы в Роспотребнадзоре объясняют несбалансированным питанием: перееданием сахара и хлеба при недостаточном потреблении овощей и молочных продуктов.
В Минздраве в свою очередь сообщили, что также фиксируют рост заболеваемости ожирением. По данным ведомства, в 2015 году им страдали 1,31 млн россиян, в 2016-м — 1,39 млн.
Таким образом, заболеваемость ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом в 2015 году возросла по сравнению с 2011 годом в 2,3 раза. Роспотребнадзор прогнозирует тенденцию к росту этого показателя.
Что касается регионов России, то чаще всего от ожирения страдают в Ненецком Автономном Округе (1031,96 на 100 тыс. населения), Алтайском крае (975,9) и Пензенской области (678,08).
Рост проблемы в Роспотребнадзоре объясняют несбалансированным питанием: перееданием сахара и хлеба при недостаточном потреблении овощей и молочных продуктов.
В Минздраве в свою очередь сообщили, что также фиксируют рост заболеваемости ожирением. По данным ведомства, в 2015 году им страдали 1,31 млн россиян, в 2016-м — 1,39 млн.
Комментарии