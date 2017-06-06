Мухтар. Новый след
ТВ-Эфир
Мухтар. Новый след
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 06.06, 09:54

    Роспотребнадзор назвал наиболее страдающие от ожирения регионы РФ

    1 комментарий

    Роспотребнадзор назвал наиболее страдающие от ожирения регионы РФ

    Роспотребнадзор назвал наиболее страдающие от ожирения регионы РФ

    Число диагнозов ожирение в России с 2011-го по 2015 год выросло более чем в два раза. Об этом свидетельствует доклад Роспотребнадзора. Данными за 2016 год ведомство пока не располагают.

    По информации газеты «Известия», в 2015 году показатель заболеваемости ожирением составил 284,8 случая на 100 тысяч человек, в то время как в 2011 году он составлял 123,65 случая на 100 тысяч человек.

    Таким образом, заболеваемость ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом в 2015 году возросла по сравнению с 2011 годом в 2,3 раза. Роспотребнадзор прогнозирует тенденцию к росту этого показателя.

    Что касается регионов России, то чаще всего от ожирения страдают в Ненецком Автономном Округе (1031,96 на 100 тыс. населения), Алтайском крае (975,9) и Пензенской области (678,08).

    Рост проблемы в Роспотребнадзоре объясняют несбалансированным питанием: перееданием сахара и хлеба при недостаточном потреблении овощей и молочных продуктов.

    В Минздраве в свою очередь сообщили, что также фиксируют рост заболеваемости ожирением. По данным ведомства, в 2015 году им страдали 1,31 млн россиян, в 2016-м — 1,39 млн.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru