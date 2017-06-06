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  • 06.06, 08:21

    Ассанж призвал поддержать арестованную за слив информации сотрудницу Пентагона

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    Ассанж призвал поддержать арестованную за слив информации сотрудницу Пентагона

    Ассанж призвал поддержать арестованную за слив информации сотрудницу Пентагона

    Ассанж призвал поддержать арестованную за слив информации сотрудницу Пентагона
  • Фото: RealityWinner /facebook.com

    • Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж выступил в поддержку сотрудницы Пентагона Риэлити Ли Виннер, которую американские власти обвинили в передаче СМИ секретных данных, касающихся приписываемой России хакерской атаки.

    Ассанж написал в своем Twitter, что молодую женщину обвиняют «за мужество в попытке помочь нам».


    Основатель WikiLeaks также отметил, что, поскольку Риаэлити Виннер — это не бывший директор национальной разведки США Клэппер и не экс-глава ЦРУ Петреус, у нее нет «элитного иммунитета». Это лишь «молодая женщина, которая оказалась одна против целой стены за общение с прессой», констатировал Ассанж.

    Джулиан Ассанж: «Неважно, почему она это сделала и каково качество ее доклада. Поступки неэлитных источников, распространяющих информацию, должны поощряться».





    Риэлити Ли Виннер работала на фирму, выполняющую контракты для Пентагона и разведывательных служб США, и имела доступ к секретным документам. Виннер обвиняют в том, что она отправила по электронной почте сетевому изданию Intercept секретный доклад АНБ о том, что российская военная разведка якобы осуществила кибератаку по меньшей мере на одного разработчика программного обеспечения, используемого в США при проведении выборов, а также разослала около 100 мошеннических электронных писем избиркомам с целью хищения личных данных. Intercept опубликовал выдержки из доклада.

    При этом по данным WikiLeaks, имя своего источника властям США сдал кто-то из сотрудников Intercept. Джулиан Ассанж призвал издание срочно разобраться с этим.

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