Ассанж призвал поддержать арестованную за слив информации сотрудницу Пентагона

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж выступил в поддержку сотрудницы Пентагона Риэлити Ли Виннер, которую американские власти обвинили в передаче СМИ секретных данных, касающихся приписываемой России хакерской атаки.
Ассанж написал в своем Twitter, что молодую женщину обвиняют «за мужество в попытке помочь нам».
Основатель WikiLeaks также отметил, что, поскольку Риаэлити Виннер — это не бывший директор национальной разведки США Клэппер и не экс-глава ЦРУ Петреус, у нее нет «элитного иммунитета». Это лишь «молодая женщина, которая оказалась одна против целой стены за общение с прессой», констатировал Ассанж.
Джулиан Ассанж: «Неважно, почему она это сделала и каково качество ее доклада. Поступки неэлитных источников, распространяющих информацию, должны поощряться».
Риэлити Ли Виннер работала на фирму, выполняющую контракты для Пентагона и разведывательных служб США, и имела доступ к секретным документам. Виннер обвиняют в том, что она отправила по электронной почте сетевому изданию Intercept секретный доклад АНБ о том, что российская военная разведка якобы осуществила кибератаку по меньшей мере на одного разработчика программного обеспечения, используемого в США при проведении выборов, а также разослала около 100 мошеннических электронных писем избиркомам с целью хищения личных данных. Intercept опубликовал выдержки из доклада.
При этом по данным WikiLeaks, имя своего источника властям США сдал кто-то из сотрудников Intercept. Джулиан Ассанж призвал издание срочно разобраться с этим.
Alleged NSA whistleblower Reality Leigh Winner must be supported. She is a young women accused of courage in trying to help us know. pic.twitter.com/B4aIdt7qz6— Julian Assange (@JulianAssange) June 6, 2017
Основатель WikiLeaks также отметил, что, поскольку Риаэлити Виннер — это не бывший директор национальной разведки США Клэппер и не экс-глава ЦРУ Петреус, у нее нет «элитного иммунитета». Это лишь «молодая женщина, которая оказалась одна против целой стены за общение с прессой», констатировал Ассанж.
Джулиан Ассанж: «Неважно, почему она это сделала и каково качество ее доклада. Поступки неэлитных источников, распространяющих информацию, должны поощряться».
Reality Leight Winner is no Clapper or Petraeus with «elite immunity». She’s a young woman against the wall for talking to the press.— Julian Assange (@JulianAssange) June 6, 2017
It doesn’t matter why she did it or the quality the report. Acts of non-elite sources communicating knowledge should be strongly encouraged.— Julian Assange (@JulianAssange) June 6, 2017
Риэлити Ли Виннер работала на фирму, выполняющую контракты для Пентагона и разведывательных служб США, и имела доступ к секретным документам. Виннер обвиняют в том, что она отправила по электронной почте сетевому изданию Intercept секретный доклад АНБ о том, что российская военная разведка якобы осуществила кибератаку по меньшей мере на одного разработчика программного обеспечения, используемого в США при проведении выборов, а также разослала около 100 мошеннических электронных писем избиркомам с целью хищения личных данных. Intercept опубликовал выдержки из доклада.
При этом по данным WikiLeaks, имя своего источника властям США сдал кто-то из сотрудников Intercept. Джулиан Ассанж призвал издание срочно разобраться с этим.
I mostly love @TheIntercept but if this is your guy name, shame and terminate them NOW: https://t.co/WKaFR1hJgz @ggreenwald— Julian Assange (@JulianAssange) June 6, 2017
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