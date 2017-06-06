В США за слив секретной информации в СМИ арестовали подрядчицу Пентагона

Власти США арестовали сотрудницу фирмы — подрядчика Пентагона и разведывательных служб США. Женщину обвиняют в разглашении секретных данных.
Арестована 25-летняя Риэлити Виннер, сотрудница компании Pluribus International Corporation. Она была принята на работу в феврале и тогда же получила допуск к информации с грифом «совершенно секретно».
Из сообщения Минюста США: «Виннер распечатала и ненадлежащим образом удалила засекреченный доклад разведки, в котором содержалась засекреченная информация о национальной обороне от агентства разведывательного сообщества, а также незаконно оставила его у себя».
В мае Виннер отправила доклад по электронной почте в редакцию новостного издания. Название его не уточняется, однако, по предположениям американских СМИ, речь идет о портале Intercept. Тот вскоре сообщил со ссылкой на засекреченный доклад АНБ (Агентства национальной безопасности США), что российская военная разведка якобы осуществила кибератаки на поставщиков программного обеспечения для выборов за несколько дней до голосования в США, передает РИА Новости.
Спецслужбы США обвиняют РФ в попытке повлиять на американские выборы, Россия эти обвинения отвергает. Расследование предполагаемого воздействия Москвы на выборы, а также связей штаба Дональда Трампа с Россией ведут спецслужбы и конгресс США.
Из сообщения Минюста США: «Виннер распечатала и ненадлежащим образом удалила засекреченный доклад разведки, в котором содержалась засекреченная информация о национальной обороне от агентства разведывательного сообщества, а также незаконно оставила его у себя».
В мае Виннер отправила доклад по электронной почте в редакцию новостного издания. Название его не уточняется, однако, по предположениям американских СМИ, речь идет о портале Intercept. Тот вскоре сообщил со ссылкой на засекреченный доклад АНБ (Агентства национальной безопасности США), что российская военная разведка якобы осуществила кибератаки на поставщиков программного обеспечения для выборов за несколько дней до голосования в США, передает РИА Новости.
Спецслужбы США обвиняют РФ в попытке повлиять на американские выборы, Россия эти обвинения отвергает. Расследование предполагаемого воздействия Москвы на выборы, а также связей штаба Дональда Трампа с Россией ведут спецслужбы и конгресс США.
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