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  • 06.06, 06:49
    Эксперты рассказали, кого на самом деле остановит Великая литовская стена. Калининградская область, Литва, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Эксперты рассказали, кого на самом деле остановит Великая литовская стена

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    Эксперты рассказали, кого на самом деле остановит Великая литовская стена

    Эксперты рассказали, кого на самом деле остановит Великая литовская стена

      Литва приступила к строительству забора на границе с Россией. Первый столб торжественно вкопал министр внутренних дел. Уже в этом году литовцы собираются построить 45 километров стены на границе с Калининградской областью — от Немана до Виштынецкого озера. На это выделено полтора миллиона евро.

      Второй этап — еще 100 километров стены с видеонаблюдением, тепловизорами и сигнализацией. Деньги — до 100 миллионов евро — Литва надеется выпросить у Евросоюза.

      Ймутис Мисюнас, министр внутренних дел Литвы: «Это превентивная мера против незаконной миграции, контрабанды сигарет и алкоголя. Мы также знаем случай, когда, по словам эстонских военных, русские выкрали три года назад эстонского офицера. Вот мы и решили построить забор. Безопасность литовской границы, границы Евросоюза и России — наш приоритет».

      Эксперты заявляют: Великая литовская стена ударит в первую очередь по жителям приграничных поселков самой Литвы, которые промышляли мелким челночным бизнесом, закупая в России бензин и прочие дешевые по европейским меркам товары. Власти Калининграда ситуацию восприняли с юмором. И даже пообещали помочь Вильнюсу стройматериалами, если вдруг возникнет такая необходимость.

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