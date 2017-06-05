В Литве назвали сроки строительства и стоимость стены на границе с РФ

Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) подписала с подрядчиком договор о строительстве защитного ограждения. Стена будет возведена на границе Литвы с РФ в районе Калининградской области.
Металлическое ограждение высотой два метра построят на участке протяженностью 44,6 км. На стене будет установлено дополнительное оборудование на участке от точки пересечения границ трех стран: Литвы, Польши и России. Речь идет о системе наблюдения.
Служба охраны госграницы заключила договор на строительство стены с вилкавишкской компанией Gintreja. Стена появится в той местности, где граница проходит по суше.
Стоимость работ оценивается в 1 миллион 335 тысяч евро. Эта сумма выделена из бюджета Литвы, пишет Газета.Ru. Постройку ограждения и оборудование необходимой инфраструктуры планируют завершить до 20 декабря текущего года. А до 2020 года планируется возвести стену на границе Литвы с Белоруссией.
вслед за Латвией возвести стену на границе с РФ стало известно в начале февраля. Причинами этого шага называют борьбу с контрабандой и нелегальной миграцией. Примечательно, что власти Калининградской области предложили помочь соседям — для строительства готовы предоставить кирпич с завода, находящегося в приграничной зоне.
Служба охраны госграницы заключила договор на строительство стены с вилкавишкской компанией Gintreja. Стена появится в той местности, где граница проходит по суше.
Стоимость работ оценивается в 1 миллион 335 тысяч евро. Эта сумма выделена из бюджета Литвы, пишет Газета.Ru. Постройку ограждения и оборудование необходимой инфраструктуры планируют завершить до 20 декабря текущего года. А до 2020 года планируется возвести стену на границе Литвы с Белоруссией.
вслед за Латвией возвести стену на границе с РФ стало известно в начале февраля. Причинами этого шага называют борьбу с контрабандой и нелегальной миграцией. Примечательно, что власти Калининградской области предложили помочь соседям — для строительства готовы предоставить кирпич с завода, находящегося в приграничной зоне.
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