ЧП
ТВ-Эфир
ЧП
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 05.06, 13:26

    В Литве назвали сроки строительства и стоимость стены на границе с РФ

    5 комментариев

    В Литве назвали сроки строительства и стоимость стены на границе с РФ

    В Литве назвали сроки строительства и стоимость стены на границе с РФ

    Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) подписала с подрядчиком договор о строительстве защитного ограждения. Стена будет возведена на границе Литвы с РФ в районе Калининградской области.

    Металлическое ограждение высотой два метра построят на участке протяженностью 44,6 км. На стене будет установлено дополнительное оборудование на участке от точки пересечения границ трех стран: Литвы, Польши и России. Речь идет о системе наблюдения.

    Служба охраны госграницы заключила договор на строительство стены с вилкавишкской компанией Gintreja. Стена появится в той местности, где граница проходит по суше.

    Стоимость работ оценивается в 1 миллион 335 тысяч евро. Эта сумма выделена из бюджета Литвы, пишет Газета.Ru. Постройку ограждения и оборудование необходимой инфраструктуры планируют завершить до 20 декабря текущего года. А до 2020 года планируется возвести стену на границе Литвы с Белоруссией.

    О решении властей Литвы вслед за Латвией возвести стену на границе с РФ стало известно в начале февраля. Причинами этого шага называют борьбу с контрабандой и нелегальной миграцией. Примечательно, что власти Калининградской области предложили помочь соседям — для строительства готовы предоставить кирпич с завода, находящегося в приграничной зоне.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru